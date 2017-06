Universitats per la República

Les forces sobiranistes es comprometen a actuar conjuntament a favor del referèndum

Les forces sobiranistes han reiterat el seu compromís a actuar conjuntament per fer front a la repressió del Govern espanyol de cara al referèndum. El matí abans de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, Oriol Amat, diputat de Junts pel Sí; Mireia Boya, diputada de la CUP; Marta Vilalta, directora general de Joventut de la Generalitat i exdiputada d’ERC; i Joan Josep Nuet, diputat de Catalunya Sí que es Pot, han participat a l’acte de presentació de la Plataforma Universitats per la República a la UPF, on han coincidit en la necessitat de celebrar el referèndum per conèixer l’opinió de la societat catalana.

Els representants del nucli de les forces favorables al referèndum han assegurat que cal fer un referèndum amb totes les garanties democràtiques. Joan Josep Nuet, ha assegurat que tan Podemos com Izquierda Unida no participaran en un gran pacte nacional de les forces unionistes per aturar el referèndum. “El nostre espai mai estarà amb l’actitud repressiva de l’Estat i mai aturarem que la gent vagi a votar”, ha assegurat, i afegia “cal que hi hagi molt diàleg entre nosaltres perquè som espais molt diferents i hem de respondre tots junts”. “El Govern té experiència en dur a terme processos electorals, i l’aprofitarem per tal de garantir el bon desenvolupament del referèndum”, ha explicat Marta Vilalta. L’exdiputada d’ERC i la diputada de la CUP, Mireia Boya, han coincidit que les claus perquè el referèndum sigui legítim i vinculant són una alta participació i una clara determinació per part de la ciutadania per defensar el resultat emanat de les urnes.

Universitats per la República és una plataforma que aplega tota la comunitat universitària que considera legítim i inapel·lable l’exercici del dret a decidir mitjançant un Referèndum d’autodeterminació i que defensa com un dret irrenunciable l’aplicació del seu resultat.