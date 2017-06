Ensenyament

La USTEC fa costat a la FAPAC en relació al decret de menjadors

Ja fa diversos cursos que el nostre sindicat ve denunciant l’opacitat, la dinàmica de privatitzacions i externalitzacions dels serveis de menjadors dels centres educatius de Catalunya, per part de les administracions públiques. Aquests processos es fonamenten a evitar serveis de menjador de caràcter públic, i les traves legals i administratives que posa el Departament d’Ensenyament a fi que els menjadors no puguin ésser gestionats per les Ampes. Sovint aquests processos, en estratègies orquestrades des dels Consells Comarcals, impliquen cert joc brut a fi que els serveis quedin a unes licitacions públiques en les quals s’afavoreixen entramats d’empreses, moltes de les quals amb causes obertes sobre corrupció, que fan que en els darrers anys el preu s’hagi anat disparant inversament proporcional a la qualitat del menjar i l’atenció.

El darrer capítol d’aquest conflicte ha passat la setmana anterior, quan el nou Decret de menjadors escolars ha estat mostrat a les empreses de càtering, i en canvi, ha estat ocultat a la pròpia FAPAC. Això ha propiciat un dur comunicat per part d’aquesta Federació i l’exigència de la dimissió del responsable del fet.

USTEC·STEs se solidaritza amb la FAPAC en una lluita que entenem comporta àmplies coincidències. Els menjadors escolars són qüestions molt rellevants i sensibles en el món educatiu i de l’estat del benestar. Des del nostre sindicat sempre hem defensat que un servei d’aquestes característiques ha de ser públic, gratuït, per part de personal directament contractat des de les administracions públiques i amb condicions laborals i salarials dignes. Això implica que estiguem radicalment en contra de les polítiques d’externalitzacions i privatitzacions propiciades pel Departament, i demanem a la comunitat educativa que s’uneixi per revertir aquest procés.