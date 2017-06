No al TTIP/CETA

La Plataforma No al TTIP/CETA Mallorca i la Xarxa Municipalista denuncien els impactes dels Tractats de Lliure Comerç per a la sostenibilitat del planeta

Amb motiu de la Fira de Medi ambient de demà dissabte 3 de juny al carrer Blanquerna de Palma, organitzada per l'Associació de Veïns de Santa Pagesa amb la col·laboració d’Emaya per celebrar el Dia Mundial del Medi ambient, la Plataforma NO al TTIP/CETA Mallorca conjuntament amb la Xarxa Municipalista, conviden a les persones i altres entitats a sumar-se a una foto acció contra aquests Tractats de Lliure Comerç, sobretot contra la imminent aprovació del CETA (Acord Econòmic i Comercial Global entre la Unió Europea i Canadà) per part del Govern de l'Estat. S'aprofita aquest dia tan significatiu per denunciar els impactes que provocaran els tractats de lliure comerç TTIP, CETA o TISA sobre el medi ambient i la sostenibilitat del planeta. Ens sumam així des d’aquí a la gran manifestació unitària que demà se celebra a Madrid, convocada per la Campanya No al TTIP/CETA/TISA.

La Plataforma NO al TTIP/CETA Mallorca està formada per més de 30 entitats socials, sindicals i polítiques. A més, se suma també a l'acció la recent creada Xarxa Municipalista contra els Tractats, formada per regidors i regidores de diferents pobles de Mallorca.