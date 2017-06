especulació

La justícia dona la raó a la FAVB i manté la sanció imposada al fons inversor Colón Viviendas

El Jutjat contenciós-administratiu de Barcelona ha donat la raó a la FAVB en el contenciós que manté amb Colón Viviendas, un fons d’inversió que forma part de l’entramat de l’empresa Azora i que l’any 2013 va comprar per subhasta quatre promocions d’habitatge de lloguer de protecció oficial construïdes als barris de Les Corts, Can Peguera, Porta i Sagrera per l’empresa pública Regesa, ja desapareguda. La sentència, amb data 19 de maig de 2017, desestima el recurs de la societat d’inversió immobiliària i manté la sanció de 30.000 euros imposada per incompliment de la normativa de la Llei d’Habitatge de Catalunya que exigeix la inscripció prèvia al Registre de Sol·licitants de VPO.



La resolució judicial considera que Colón Viviendas ha de complir amb les obligacions que imposa la Llei d’Habitatge, ja que “en aquests temps de crisi, l’accés a l’habitatge és un element bàsic per a moltes famílies i és obligació de l’administració el regular-lo de la forma més justa i equitativa possible amb l’objecte de proporcionar un bé escàs a la major quantitat possible de ciutadans”. Així mateix, el jutge considera que l’alarma social que ha generat el cas i que la Favb ha denunciat és evident “si en aquests paràmetres ens trobem amb que un propietari se salta les normes d’adjudicació, concretades en el registre de sol·licitants, més les normes de selecció inherents a la llei, i a més, en un número elevat d’habitatges com és el cas”.



L’especulació immobiliària i financera agreujada per la crisi ha fet que l’accés a l’habitatge i el que és més greu, el seu manteniment, ens hagi situat en un estat d’emergència social. És en aquest context que a mitjans del 2013 es van vendre en subhasta quatre promocions d’habitatge de protecció oficial formades per 298 pisos i destinades a joves i persones amb risc d’exclusió social. Es tractava de la venda d’habitatges construïts amb la modalitat de dret de superfície per la Fundació Pisos de Lloguer i Regesa, ambdues dependents del Consell Comarcal del Barcelonès. L’operació de venda es va realitzar mitjançant concurs públic amb unes condicions de sortida d’11,35 milions d’euros i va rebre el vistiplau dels ajuntaments de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs



El gestor de fons financers Azora va ser l’únic que s’hi va presentar i va guanyar la subhasta per 11,4 milions d’euros. Colón Viviendas Sociedad de Inversión Immobiliària forma part de l’entramat d’Azora i i gestiona directament la relació amb els veïns. A la web del mercat de valors es valora el negoci amb data de febrer de 2014 en 18,65 milions d’euros, és a dir, que l’operació immobiliària va generar en pocs mesos una plusvàlua de 6,85 milions d’euros. Al capdavant d’Azora hi figuren directius de la divisió immobiliària del Grup Santander i l’antic president de Goldman Sachs a Espanya. Es tracta de la mateix empresa que va comprar 3.000 habitatges públics a l’Ajuntament de Madrid.



Gràcies a l’avís de l’Associació 500x20, la Favb va denunciar el mes de desembre del 2013 la venda de pisos de Regesa. En un comunicat va exigir la reversió d’aquesta venda i el compromís formal dels partits presents a l’Ajuntament perquè no es vengués ni un habitatge públic més. També va reclamar la depuració de responsabilitats dels partits que havien portat la gestió de Regesa a la crisi, l’abandonament definitiu de la construcció d’habitatges en sòl dedicat a equipaments i el desenvolupament d’una veritable política pública d’habitatge, basada en el lloguer assequible, per garantir un dret universal a tota la població.