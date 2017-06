Referèndum

La CUP demana que el Pacte Nacional pel Referèndum sigui l’impulsor d’un debat sobre el Sí i el No a la independència

El diputat Benet Salellas ha demanat avui que el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) esdevingui una eina per impulsar el debat nacional necessari sobre el SÍ i el NO a la independència. Salellas ha fet aquesta proposta avui, com a representant de la CUP, en la sessió plenària que s’està celebrat al Parlament de Catalunya.

Salellas considera que “el PNR ha de seguir i ha de ser vetllador de les garanties del referèndum del setembre. Com a espai ciutadà més que com a coordinació de partits polítics”. El diputat de l’esquerra independentista ha exposat en la plenària que “des de la ciutadania es pot desenvolupar un paper importantíssim en construir una campanya sobre el sí i sobre el no. Volem que el PNR sigui impulsor del debat nacional ciutadà sobre el sí i del no a la independència”.

La CUP reclama que s’acabi el tacticisme electoral i alerta que hi ha “una minoria que voldrien utilitzar el pacte com a prolongació del processisme”. “Fer processisme avui és prolongar també el patiment de la gent i la mordassa de l’Estat” ha assegurat Salellas.

Per Salellas el Pacte Nacional pel Referèndum ha d’esdevenir el “Pacte Nacional per la Democràcia” i ha esperonat a tothom a posar-se a la feina: “S’ha intentat l’impossible, el referèndum pactat. Anem ara al possible, el referèndum sense adjectius. Donem li forma al referèndum, posem li data i pregunta, i posem-nos a treballar ja!”.