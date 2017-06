Corrupció

La CUP demana la dimissió de Germà Gordó després de la seva imputació per presumpte finançament il·legal de CDC

La Candidatura d’Unitat Popular demana la dimissió de l'exconseller de Justícia de la Generalitat i actual diputat de JxSí, Germà Gordó, després d’haver-se confirmat la seva imputació per la presumpta participació al cas del 3%, que investiga si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va cobrar comissions a canvi d'obra pública. Entre els delictes que se li imputen es compten els de tràfic d'influències, prevaricació i malversació de fons públics.

“Fa unes setmanes sentíem parlar Prenafeta de la recepció d'empresaris controvertits per part d'alts dirigents de CDC, ahir vam saber que precisament Gordó tenia una agenda opaca que impedia conèixer aquestes cites "controvertides" quan era membre del Govern. Hi ha un fil que va de Prenafeta a Gordó, i amb la imputació d'avui comencem a estirar del fil” ha valorat el diputat de la CUP-CC Benet Salellas.

La CUP-Crida Constituent ja va anunciar, el passat 24 de maig, durant la compareixença de Germà Gordó al Parlament per donar explicacions sobre aquesta trama, que l’esquerra independentista es personaria com acusació popular contra el cas 3%, petició que està pendent de ser resolta pel jutjat del Vendrell. Per altra banda, la CUP-CC també està impulsant una esmena al reglament de Parlament de Catalunya per tal que la cambra suspengui de manera immediata un diputat quan sigui jutjat per corrupció.

L’equip jurídic de la CUP estudiarà els proper dies com procedeix davant aquesta imputació contra Gordó al TSJC, una imputació que serà un expedient que es tramitarà de forma independent, almenys mentre sigui aforat. Si deixés l'acta de diputat, com demana la CUP, la seva peça tornaria al jutjat del Vendrell on la CUP ja ha demanat de incorporar-se en el procés com acusació popular.