La CUP-Crida per Girona denuncia deficiències en la implantació del porta a porta a Sant Daniel

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat en relació amb la implantació del sistema de recollida porta a porta a Sant Daniel, que va començar-se a aplicar la setmana passada. La formació ha agraït als veïns i veïnes de la vall el seu esforç, així com als tècnics municipals que estan treballant-hi, però ha lamentat la manca de voluntat política del govern de CiU i PSC per fer una aposta ambiciosa per al conjunt de la ciutat que permeti un canvi real del model de gestió de residus. "Calen menys festivals i polítiques d'aparador, i més preocupar-se per les qüestions estructurals de Girona", ha declarat la regidora Laia Pèlach.

Segons els cupaires, la inexistència d’un pla de desplegament per fases als diferents barris de la ciutat pot fer quedar el cas de Sant Daniel com una experiència aïllada, i dificultar-ne l’èxit i el recorregut com a conseqüència, entre d’altres, de l’elevada de fuga de residus que es pot produir. Igualment, la formació ha recordat que Sant Daniel representa un percentatge molt baix de població de la ciutat i que té unes característiques gens comparables a les de la majoria de barris gironins, la qual cosa pot qüestionar la seva idoneïtat com a prova pilot.

La CUP-Crida per Girona també s’ha mostrat crítica amb les importants mancances de la campanya d’implantació, que considera que s’ha fet “de manera poc planificada i amb recursos insuficients”, malgrat la bona feina dels tècnics. Per tot plegat, els cupaires han reclamat al govern que es doti d’un pla estratègic ambiciós en matèria de residus per al conjunt de la ciutat, que permeti aplicar nous sistemes que superin el model de contenidors oberts, i que vagi dirigit a fomentar nous hàbits de consum que permetin, entre d’altres, la reducció de residus a la ciutat.