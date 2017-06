Llengua

L’STEI denuncia que no s'ha vist una clara millora en matèria de normalització de la llengua i la cultura catalanes a les Illes

L’STEI Intersindical denuncia que durant aquest dos anys de legislatura no han vist una clara millora en matèria de normalització de la llengua i la cultura catalanes a les Balears. En aquest sentit, critiquen que a hores d’ara es prepara una nova moratòria per a l'acreditació del coneixement del català al personal sanitari de les Illes i, «en canvi» no podem veure TV3 com es veu al Principat i tampoc podem escoltar Catalunya Informació de manera que sigui compatible amb poder escoltar Ona Mediterrània. «Tenim poca premsa impresa en català, encara no tenim consensuat el model lingüístic escolar, però ja tenim un decret de llengües estrangeres, no tenim l'informe per saber com es troba l'ensenyament en català després de la legislatura Bauzá, cada dia se sent més el castellà dins les nostres escoles... és ben hora de deixondir-se!», han assenyalat des de l’STEI, segons informa dBalears

La Intersindical explica en un informe publicat que «a simple vista» es veu una «manca de voluntat política» que es barreja amb «excés de cautela». És per això que consideren que falta «seguretat i convicció» en el fet que el català «és bo per a tothom» i és una «eina que ens ajudarà a creure en nosaltres mateixos».

Per tot això, des de l’STEI Intersindical han apuntat algunes propostes, com ara la recuperació de l’ús del català a l’Administració autonòmica, l’exigència a aquells dirigents polítics que «després de dos anys» segueixen sense utilitzar la llengua, apujar el percentatge del del català a l’ensenyament, reforçar els mitjans de comunicació en català, etc.