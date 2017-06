Català a la Universitat

L’OCB rebutja la castellanització de les proves de selectivitat

Jaume Mateu, president de l’Obra Cultural Balear, considera “una reculada, per part tant de la UIB com de la Conselleria de Cultura del Govern balear, la castellanització de les PAU que comencen avui, dimarts, a la UIB”.

En aquest sentit, el president de l’entitat afegeix que “no té sentit que una norma que no ha creat cap conflicte d’ençà que es va implantar fa més de 30 anys ara es modifiqui i es castellanitzi a instàncies d’un partit que, per definició, fomenta la crispació social en matèria lingüística i ataca els pocs llocs on el català té una presència normalitzada”.

L’OCB, per tant, reclama tant al rectorat de la UIB com al Govern balear que no castellanitzin les PAU i restableixin la normalitat com més aviat millor. Finalment, l’OCB recorda que l’Administració ha de vetlar per la normalització de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i que, amb accions com aquesta, només es deixa en evidència l’enorme tasca que encara hi ha per fer en matèria lingüística.