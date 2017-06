Escola valenciana

l’Alcoià-Comtat i el Camp de Morvedre celebren les dues últimes Trobades d’enguany.

Les festes per la llengua que s’han desenvolupat al llarg i ample del país arriben a la fi el proper 3 de juny. Les Trobades de l’Alcoià-Comtat i el Camp de Morvedre clouran els 19 aplecs que des del mes de març han commemorat la llengua, la cultura i l’escola en valencià. Les manifestacions de la cultura popular han creat un teixit social que supera els 202.000 participants en les 17 Trobades celebrades fins ara. Sense dubte: en valencià, creixem.

Aquest dissabte és el torn d’omplir els carrers d’estima pel valencià a l’Orxa i Quart de les Valls, gràcies a la complicitat de les famílies, les comunitats educatives, el veïnat, les associacions, els pobles amfitrions i participants, així com les Coordinadores Comarcals que doten d’identitat i pluralitat a Escola Valenciana.

L’Orxa: XXXa Trobada de l’Alcoià-Comtat

El proper dissabte 3 de juny l’Orxa serà el poble amfitrió de la XXXa Trobada d’Escoles en Valencià de l’Alcoià-Comtat. Una trentena de pobles participaran en aquesta festa d’estima col·lectiva pel valencià que proposa als assistents una jornada lúdica i nodrida d’activitats. Hi haurà més de setanta tallers escolars, passacarrers, muixerangues, exposicions, contacontes, concert de música de la Gira d’Escola Valenciana, taller de ceràmica, jocs tradicionals, entre altres actes per celebrar la vivesa de la llengua que agermana totes les valencianes i tots els valencians.

Enguany, és la segona vegada que l’Orxa és el centre de la Trobada de l’Alcoià-Comtat. «L’any 2003 fou la primera vegada que celebràvem en aquest poble la Trobada. Recorde que Mariscal dissenyà les samarretes i el lema d’aquelles Trobades era ‘Compromís pel valencià’. És bonic tindre la certesa que aquest compromís amb la llengua i la cultura continua ben viu i vigent a l’Orxa, després d’alguns anys de foscor, de governs que no s’estimaven gens el valencià», ha comentat el representant de la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià-Comtat, Vicent Romans.

Bona mostra d’aquesta implicació és la creativitat que traspua els carrers de l’Orxa amb representacions de la cultura popular, la literatura i la rondallística, desenvolupats per estudiants de la Facultat de Belles Arts d’Altea. «El veïnat ha donat el vist-i-plau a aquests treballs col·lectius i ha permés que les seues façanes els serviren de llenç. El resultat ha sigut espectacular. Convidem tothom a passejar per l’Orxa i descobrir l’art urbà que està present per tot arreu», ha expressat Vicent Romans.

Som poble, som llengua, som festa

La Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià-Comtat ha volgut commemorar el 30 aniversari de la Trobada amb un disseny especial de samarretes, que ha conviscut amb la imatge unitària de totes les Trobades 2017 i el lema ‘En valencià, creixem’. El portaveu de la Coordinadora ha exposat: «Des de l’organització volíem comptar amb un element innovador per celebrar les tres primeres dècades de festes pel valencià i li vam proposar a l’artista il·lustrador Joan Turu que ens fera un disseny, tot i tindre en compte la seua trajectòria en el món educatiu i la poètica dels missatges que transmeten les seues obres. Els dos dissenys, el genèric de les Trobades 2017 i l’específic, el del nostre aniversari, conviuen perfectament. Dins de la unitat de totes les Trobades hi ha espai per a la diversitat.»

La Coordinadora ha agraït a l’Ajuntament de l’Orxa, les entitats, associacions, veïns, comerços i empreses, la col·laboració en la confecció de la Trobada durant mesos, com és el cas de l’Escola de caça i Natura de la FCCV, el Club de caça de l’Orxa amb el taller tir amb arc i aus de rapinya al pati de l’Escola, l’Associació Cultural El Clot, l’Associació Cultural l’Esportí de Beniarrés, l’Associació de Mestresses de Casa, el Club dels Jubilats, la Banda de Música, la Filà els Templaris, el Club de Pilota de Muro, el Grup de Danses de l’Orxa, la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat, la Muixeranga de Xàtiva, els Nans i Gegants de Beneixama, l’Orxa i Beniarrés.

Programació de la Trobada a l’Orxa

La XXXa Trobada d’Escoles en Valencià de l’Alcoià-Comtat comença a les 11 hores amb el tradicional passacarrer des de la plaça de l’Església, a càrrec de la Unió Musical de l’Orxa. Més tard, vora les 11’30 hores l’Associació Cultural El Clot oferirà jocs tradicionals al pati de l’Escola. Les partides de pilota es desenvoluparan al carrer Mestre Serrano, a càrrec del Club de Pilota de Muro. El Poliesportiu de l’Orxa acollirà la fireta d’associacions entre les 12’30 i les 14 hores i, des vesprada, a partir de les 17 hores. Els assistents a la Trobada podran visitar tres exposicions: Escoles, Monstres Valencians i Sor Isabel de Villena.

A les 13 i a les 18’30 hores tindrà lloc l’explicació del Rellotge de sol davant del Poliesportiu. Després de dinar, a les 17 hores, els xiquets i les xiquetes podran gaudir d’un gran ventall de tallers escolars. De forma simultània, a les 18 hores, l’organització ha previst un contacontes amb el narrador Llorenç Giménez a la Placeta de l’Arbre i un passacarrer amb la Muixeranga de Xàtiva i els Cabuts de la Trobada a l’Escola com a punt d’eixida.

A les 19 hores tindrà lloc el Berenar Popular a l’Escola i, en acabant, a les 19’30 hores, Llorenç Giménez narrarà un conte a la Placeta de l’Arbre. A les 20 hores, l’Auditori serà l’escenari on les xiquetes i els xiquets de l’Orxa cantaran la Cançó de la Trobada. En acabar, es desenvoluparà un nou passacarrer amb l’actuació de la Muixeranga de Xàtiva, les Danses de l’Orxa i el Drac i cabuts de l’Associació Cultural l’Esportí de Beniarrés i del grup de danses de Sant Jordi d’Alcoi.

La festa encara continua després de sopar: entre les 21 i les 23 hores tothom podrà sopar de cabasset o bé als bars del poble. Hi haurà Menú Trobada a l’espai dels Festers i a l’Associació Cultural El Clot. A les 23 hores el Concert de La Gira d’Escola Valenciana clourà a l’Amfiteatre una jornada nodrida d’activitats amb els grups de rock Allioli, Sang d’Orxata i Tankats.

Quart de les Valls: XXIIa Trobada del Camp de Morvedre

El proper dissabte 3 de juny, Quart de les Valls farà visible la cohesió del poble valencià durant la jornada de festa i germanor que ha organitzat la Coordinadora per l’Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre i Escola Valenciana, amb el patrocini de l’Ajuntament de Quart de les Valls i en col·laboració amb la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.

La XXIIa Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre ha previst una agenda ben nodrida d’activitats per a fer gaudir a grans i menuts. Cercavila al ritme de la Banda de Quart i el grup de dolçaina i tabal la Garramatxa, tallers escolars, l’actuació de Dani Miquel, jocs tradicionals, muixeranga Camp de Morvedre, exposicions, jornada de portes obertes al museu, exhibició de pilota valenciana, danses populars i balls llatins, contacontes, visita del poble amb l’itinerari disponible amb codi QR, el monopoli de Quart de les Valls i, fins i tot, el flashmob #Resistiréis, entre altres activitats, que l’organització posa a l’abast de la ciutadania en la Trobada de Quart de les Valls.

Programació de la Trobada a Quart de les Valls

La Trobada comença a les 18 hores amb una concentració al CRA Benavites-Quart i la cercavila acompanyada per la Banda de Quart i pel grup de dolçaina i tabal Garramatxa. Poc abans de les set de la vesprada es rebrà als centres educatius i s’inauguraran els tallers i les paradetes al carrer la Font.

A les 19 hores es desenvoluparan moltes activitats de forma simultània. En el marc de la Trobada s’estrenarà el monopoli Quart de les Valls. Els assistents podran visitar el Museu de la Pilota, les exposicions de Jocs populars i de dibuixos a la Biblioteca Municipal, així com també tindran l’oportunitat de recórrer els carrers i monuments més emblemàtics del poble amb l’itinerari en codi QR.

A més, a la mateixa hora, l’escenari acollirà les figures de la muixaranga Camp de Morvedre, el flashmob #Resistiréis i una classe magistral de balls llatins. Al camp de futbol municipal hi haurà jocs per a xiquets i xiquetes i exhibicions a càrrec del Club de Pilota Valenciana Quart i del Club de Futbol Atlètic Quart.

Després de sopar, vora les 22 hores, actuarà Dani Miquel i anunciarà la fi de festa. L’alumnat del CRA Benavites-Quart clourà la XXIIa Trobada del Camp de Morvedre amb la presentació de la cançó ‘Resistirem’.

