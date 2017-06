Estelada

Es presenta la primera fitxa vexil·lològica de la bandera estelada

Avui dijous la Fundació Reeixida , antiga Comissió del Centenari de l’Estelada, ha presentat el seu darrer projecte de divulgació a l’Ateneu Barcelonès.

Es tracta del projecte "Proposta tècnica de reglamentació de la bandera Estelada”, avalat per l’Associació Catalana de Vexil·lologia, i pels mateixos col·laboradors / assessors de la Bandera Negra del Tricentenari, els historiadors Francesc Xavier Hernàndez, el director de la Revista de Catalunya Quim Torra, l’heraldista Armand de Fluvià i l’editor Rafael Dalmau entre d’altres.

La proposta de l’entitat és que a la Catalunya independent hi hagi dues banderes oficials, l'estelada que com a "bandera civil" seria usada internacionalment, i la senyera, "bandera d'estat" per presidir el Parlament de la futura República catalana i a les institucions. Es tracta de la primera proposta vexil·lològica d'aquestes característiques.

La fundació ha fixat com a objectius:

1. Pautar una definició gràfica estàndard i completa de la bandera estelada catalana dins dels paràmetres de la vexil·lologia contemporània.

2. Corregir alguns elements de la bandera estelada que sempre havien patit d’una certa indefinició formal, així com eliminar algunes imperfeccions que s'havien cronificat amb el pas del temps, des del mateix origen del disseny de la bandera.

3. Oferir al conjunt del moviment independentista aquesta pauta estàndard, per tal que l’Estelada pugui ser reproduïda correctament, tenint en compte l'ampli suport popular i ús que se'n fa d'aquest símbol.

4. Aportar una proposta addicional de protocol d'ús de la bandera, una proposta de futur estatus jurídic, junt amb les altres banderes històriques catalanes, categoritzant i ordenant així, el corpus vexil·lològic català.