Encarar la fase resolutiva amb fermesa, decisió i mobilització. Guanyem el Referèndum. Proclamem la República Catalana Independent

Les darreres setmanes han suposat la constatació definitiva de l’esgotament de qualsevol via de diàleg amb l’estat espanyol per resoldre de manera pactada les reivindicacions de sobirania del poble català. La repressió judicial, la mentida sistemàtica, i la desqualificació han estat les úniques respostes d’aquest estat hereu del franquisme al repte polític que suposa donar una resposta democràtica als nostres anhels de llibertat.

En aquest context d’escalada repressiva i ofensiva mediàtica que anuncia l’arribada a un punt de confrontació i no-retorn a escenaris autonòmics, l’única resposta de l’independentisme i del conjunt de forces i persones que pretenguin reclamar-se democràtiques és la fermesa en la defensa de l’exercici unilateral dels nostres drets polítics. Les dilacions, excuses i els pals a les rodes només poden ser considerats traïcions i submissió als dictats de les oligarquies i els sectors immobilistes i conservadors de la societat.

És l’hora de la veritat, en què ens juguem la democràcia i el nostre futur com a poble. Per això, des de Poble Lliure:

- Exigim al Govern de la Generalitat que fixi immediatament data per a la celebració del Referèndum d’Autodeterminació dins els terminis previstos en l’acord d’investidura, amb una pregunta clara i binària. Li exigim també que tiri endavant tota la logística necessària i les relacions polítiques possible per garantir-ne la participació i el reconeixement pel màxim de pobles del món.

- Exigim UNITAT i FERMESA al conjunt de les forces independentistes. No es pot encarar un embat repressiu ni una confrontació democràtica amb un estat intrínsecament demofòbic amb maniobres oportunistes, dilacions, sectarismes i càlculs de curta volada. Cal sumar forces i voluntats per fer valer els drets polítics del poble català.

- Exigim el compromís de totes les forces democràtiques a aplicar de manera immediata el resultat del referèndum, i, en el cas que la repressió de l’estat el fes físicament inviable, a proclamar unilateralment la República Catalana Independent com a única via per fer valer els drets polítics internacionalment reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i dels Pobles.

- Cridem a la mobilització popular com a garantia final de l’èxit d’aquesta revolució democràtica. El poble va iniciar el procés i només el poble, organitzat i mobilitzat, en pot garantir un final exitós. Encoratgem a les organitzacions socials i populars a intensificar la seva tasca de consciència i mobilització en uns moments claus per al futur del nostre poble.

- Cridem especialment a totes les persones honestament d’esquerres a que estiguin allà on se’ls espera: al costat del poble i el moviment nacional-popular en la seva lluita contra l’estat oligàrquic i imperialista.

Totes i tots a enfortir l’ANC, Òmnium, Súmate, Esquerres per la Independència, Universitats per la República i el conjunt de les organitzacions populars.

Totes i tots exigint fermesa, mobilitzant-nos i tancant files en la defensa de referèndum i la República.

I somrieu, perquè guanyarem! Visca la Terra! Països Catalans, 1 de juny de 2017