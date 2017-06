No al TTIP/CETA

Denuncien a Mallorca els impactes dels Tractats de Lliure Comerç per a la sostenibilitat del planeta

Amb motiu de la Fira de Medi Ambient al carrer Blanquerna de Palma, organitzada per l'Associació de Veïns de Santa Pagesa amb la col·laboració d’Emaya per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, la Plataforma NO al TTIP/CETA Mallorca juntament amb la Xarxa Municipalista, han convidat a les persones i altres entitats a sumar-se a una foto acció contra aquests Tractats de Lliure Comerç, sobretot contra la imminent aprovació del CETA (Acord Econòmic i Comercial Global entre la Unió Europea i Canadà) per part del Govern de l'Estat. S'aprofita aquest dia tan significatiu per denunciar els impactes que provocaran els tractats de lliure comerç TTIP, CETA o TISA sobre el medi ambient i la sostenibilitat del planeta. Ens sumam així des d’aquí a la gran manifestació unitària que avui se celebra a Madrid, convocada per la Campanya No al TTIP/CETA/TISA.

La Plataforma NO al TTIP/CETA Mallorca està formada per més de 30 entitats socials, sindicals i polítiques. A més, se suma també a l'acció la recent creada Xarxa Municipalista contra els Tractats, formada per regidors i regidores de diferents pobles de Mallorca.

Les persones i entitats exigim al Govern de l'Estat que escolti als ciutadans abans de prendre decisions transcendentals com són l'aprovació d'aquests tractats que resten poder als governs per donar-li-ho a les multinacionals i als seus interessos comercials, deixant desprotegida a la ciutadania i la classe treballadora, així com provoquen l’accelaració del canvi climàtic i l'esgotament dels recursos naturals del planeta. Els tractats de lliure comerç posen el benefici de les empreses per davant del planeta, augmenten l’escletxa de la desigualtat i dificulten la redistribució dels recursos disponibles.

A més, aquests acords destrueixen l'agricultura local i afavoreixen l’agroindustria basada en pràctiques insostenibles com l'ús massiu de pesticides, la carn hormonada, la falta de traçabilitat dels aliments i informació al consumidor, els aliments transgènics i posen en perill els aliments ecològics, locals i les denominacions d'origen.

Més de 3,5 milions de persones a tota Europa ja han dit No al CETA i al TTIP. Escoltem el clam del poble que avui surt una vegada més als carrers per mostrar el seu rotund rebuig a un acord que va molt més enllà d’allò comercial i exigir al Congrés dels Diputats que voti en contra de la seva ratificació i defensi els drets i interessos de la població a la qual representa.