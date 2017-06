Nuclears

123 organitzacions i més de 1200 persones cridena manifestar-se per demanar la no renovació de les llicències nuclears

Plataformes antinuclears i organitzacions socials i polítiques de la península signen el manifiesto pel tancament nuclear.

Les properes dues legislatures són clau per a la prolongació de la vida de les centrals nuclears més enllà dels 40 anys de disseny. Amb el nou Projecte d'Ordre Ministerial (OM), el govern del Partit Popular aposta clarament per la prolongació de la vida de les centrals nuclears ignorant la necessitat d'un debat públic sobre els riscos d'aquesta energia. Aquest canvi normatiu no només es produeix en ple procés per a la renovació dels permisos de totes les centrals, sinó que a més s'uneix a processos pendents com el desmantellament de Garoña, la llicència del cementiri nuclear de Villar de Cañas o l'intent d'ampliació del Cabril.

Per al Moviment Ibèric Antinuclear els últims moviments del govern del Partit Popular faciliten la prolongació del funcionament d'un parc nuclear molt envellit que tindrà com a conseqüència l'increment del risc d'un accident. Davant d'aquesta realitat, 123 organitzacions hispà-portugueses signen un manifest per demanar que no es renovin els permisos de les centrals nuclears i es procedeixi al tancament nuclear. Un text al qual se sumen més de 1200 persones que a títol individual donen suport a aquest manifest.

Durant la roda de premsa celebrada aquest matí representants de les plataformes territorials antinuclears i del Moviment Ibèric Antinuclear, acompanyats d'algunes de les organitzacions signants, han llegit el manifest cridant a tota la ciutadania a que el proper dia 10 de juny s'uneixi a les mobilitzacions per demanar el tancament nuclear. Al llarg d'aquest dia es desenvoluparan nombroses activitats a l'esplanada negra de Legazpi per mostrar de forma unitària que l'energia nuclear, lluny de ser una solució, és un problema per a la transició a un sistema energètic 100% renovable. Les jornades tindran com a eix principal la manifestación que sortirà d'Atocha (Madrid) a les 18:00 hores i que convocarà els actors més rellevants de la lluita nuclear de tota la península ibèrica.