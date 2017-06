"Sense Límits No Hi Ha Futur" renuncia a entrevistar-se amb el President del Consell Insular

Insulars, que són els que tenen competències urbanístiques. Tot i que la plataforma discrepa d’aquest punt de vista, perquè històricament el Parlament ha fet les lleis més importants en defensa del territori (Llei d’Espais Natural, Directrius d’Ordenació del Territori, Lleis turístiques, moratòries, amnisties...) va sol·licitar una reunió al President Ensenyat per explicar-l’hi les propostes de protecció que impulsa aquesta campanya.

Tot i la disponibilitat total de la plataforma, el president ha canviat la data de la reunió fins a 4 vegades en 4 mesos, posposant-la sempre “per més endavant”. En vista de la manca d’interès del President del Consell i els seus Consellers per cercar data per parlar-ne i en vista de la nul·la política en defensa del territori dins aquesta legislatura (no hi ha hagut ni una sola iniciativa per frenar ni retallar l’excés d’edificació a sòl urbà ni rústic) la plataforma desisteix.

El propi President Ensenyat deia al seu discurs d'investidura que "La nostra terra no pot seguir castigada amb més ciment i asfalt". La realitat és que impulsa autopistes (Campos-Llucmajor, Segon Cinturó) i una política de carreteres nefasta pel territori, mentre ha estat incapaç de proposar una sola mesura de protecció del territori avançada en 2 anys de Govern.

Sense Límits No Hi Ha Futur seguirà explicant les seves propostes a la ciutadania i intentarà acumular suports entre entitats i ciutadans per aconseguir els seus objectius d’unes illes més verdes, menys massificades i més justes socialment.