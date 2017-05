Història

Xerrada-debat a Mataró: "Joan Peiró, sindicalista revolucionari"

El pròxim dijous 8 de juny, a partir de les 19.15 h, a Can Palauet (Carrer d’en palau, 32. Mataró), el Grup d’Historiadors Jaume Compte organitza una xerrada-debat al voltant de la figura de Joan Peiró.

L’acte serà moderat per la historiadora Maria Salicrú–Maltas i comptarà amb les intervencions inicials de Gemma Soriano, militant de Confederació Nacional del Treball (CNT), Andreu Bautis, militant de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) i d’Agustí Barrera, membre del Grup d’Historiadors Jaume Compte i de Poble Lliure. Després de les intervencions s’obrirà el debat entre el públic assistent.

Precisament Agustí Barrera, un dels impulsor de la Comissió "Joan Peiró 75 anys del seu afusellament" –que compta amb el suport de més d’una vintena de col·lectius i el suport de l’Ajuntament de Mataró i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya-, exposava en un article a Llibertat.cat que "el millor homenatge que es pot retre a l’anarcosindicalista mataroní Joan Peiró, afusellat amb sis cenetistes més al Camp de Tir de Paterna (País Valencià, el 24 de juliol del 1942) és estudiar, difondre la seva ideologia, lluita i les conquestes del moviment obrer català, que ell amb el seu esforç i sacrifici feren possibles. Una vida al servei d’un sindicalisme transformador, revolucionari, com a pas previ a la construcció d’una societat igualitària."

Joan Peiró, extradit per la Gestapo i afusellat pel franquisme

Joan Peiró i Belis (Hostafrancs, 1887 – Paterna, 1942) fou vidrier d’ofici i milità en l’anarcosindicalisme essent secretari general de la CNT. Establert a Mataró va treballar al Forn del Vidre, on va esdevenir impulsor de la Cooperativa del Vidre. Amb la guerra civil, acceptà ser ministre d’indústria. Exiliat a França la Gestapo el lliurà a Franco i fou empresonat a València i afusellat a Paterna.

Periró va tenir des de molt jove responsabilitats sindicals, a la Societat de Vidriers i a la Federació Local de Societats Obreres de Badalona, president de la Federació Espanyola de Vidriers i Cristallers, i ja a Mataró (des de 1921) en els secretariats dels Comitès Regional (Catalunya) i Nacional (Espanya) de la CNT en diverses etapes.



Director de La Colmena Obrera i El Vidrio de Badalona i Solidaridad Obrera (òrgan oficial de la CNT) i del diari Catalunya (òrgan 'regional' de la CNT 1937). Va publicar molts articles a Despertad! de Vigo, a la premsa confederal, a la revista republicana d'esquerres L'Opinió. També alguns llibres de pensament i acció, com Perill a la reraguarda (1936), que recull diversos articles publicats sobretot al diari Llibertat, des dels quals es va oposar a la violència gratuïta.



Cridat a Cristalleries de Mataró, Soc. Coop. (el popular Forn del Vidre), va impulsar-ne els estatuts i en va esdevenir director. Va ser vicepresident del Comitè Antifeixista de Mataró (1936), ministre d'Indústria del Govern de la Segona República (1936-1937) i posteriorment comissari general d'Electricitat (1938-1939).



Conseqüent amb els seus ideals fins a la mort, durant el seu exili a França és detingut per la policia francesa (1940), lliurat als nazis i conduït a l'Espanya franquista (1941). Empresonat, pressionat per acceptar un càrrec en el nou sindicat vertical, serà jutjat per un tribunal militar, condemnat a mort i executat.



Informació sobre Joan Peiró i bibliografia: www.ghcmataro.org