Cultura popular

VI Mostra Nacional de Cançó Improvisada a Sant Quirze del Vallès

El proper 20 de maig tindrà lloc Sant Quirze del Vallès la VI Mostra Nacional de Cançó Improvisada. Pels que encara no sabeu de que de es tracta, és un espectacle on els millors glosadors dels Països Catalans improvisen versos rimats a l’instant sobre unes melodies i un temes donats pels organitzadors de l’acte. La resposta dels participants sol ser tan ràpida, enginyosa i ben estructurada que és el delit d’un públic que sovint no es pot creure que aquells versos s’estiguin improvisant al moment.

De nou la Mostra ocuparà tota la jornada del dissabte 20 de maig, on hem ideat tota una bateria d’actes per celebrar aquesta edició tan especial.

Enguany, arrenquen a la una del migdia amb un vermut organitzat per les companyes del CSA la impremta al carrer Pintor Vila Puig, on en Marcel Caselles ens delitarà amb una sessió de house aborigen.

Acte seguit, a quarts de tres aproximadament, un dinar popular que hauran cuinat les companyes de l’estraperlo. Per comprar els tiquets a l’Estraperlo, o reservar-los al mail: mostradeglosasantquirze@gmail.com

A les sis de la tarda a la plaça Anselm Clavé, engega la mostra infantil i juvenil entre les alumnes del Ceip Onze de Setembre i l’Institut Salas i Xandrí, amb unes ponicanes de luxe.

A les set arriba la VI Mostra de Cançó Improvisada, aquest any amb en Ferriol Macip -Pla de Barcelona-, Mireia Mena -Baix Empordà-, Gemma Balagué “Fardatxa”- Terres de l’Ebre-, en Miquel Àngel Adrover- Mallorca-, la Meg -Alt Empordà- i en Josele de Menorca. Tot acompanyat per els músics Marc Torrens, Pau Vinyoles i Pep Pastor

Durant les mostres hi haurà servei de barra gestionada per les companyes del CSA la impremta.

La Mostra l’organitza el col·lectiu Glosadores de la Serra, però com cada any, són diferents entitats les que donen suport a l’acte, com són Cor de Carxofa, el CSA la Impremta, l’espai cooperatiu l’Estraperlo, a l’igual que l’Ajuntament del municipi que ha estat com a coorganitzador de l’acte en les altres cinc edicions.