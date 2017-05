Suport a la plataforma veïnal de Poblenou "Ens Plantem" i al voltant de la suposada 'turismefòbia'

Des de l'ABTS volem mostrar el nostre suport i solidaritat a les companyes de la plataforma veïnal Al Poblenou Ens Plantem, arran de les conseqüències d'una manifestació tan exitosa en quant a mobilització com necessària en quant a la visibilització del conflicte amb la indústria i turística, obvi i dolorós ja per a moltes de nosaltres (expulsió de veïnat, privatització de la Rambla, precarització de les condicions laborals, etc.) En aquesta reivindicació es van fer servir ous de pintura i un pot de fum com a elements simbòlics dins l'escenificació del conflicte.

Conseqüències en primer lloc en termes de repressió: al final de la mobilització, els anti-avalots van identificar 8 persones, 5 de les quals menors d'edat. Lògicament, no se'ls va trobar cap prova de res, i tampoc se'n cercava: es tractava d'inspirar por i de criminalitzar l'expressió popular al carrer.

En segon lloc, primer el lobby hoteler i després el mateix Ajuntament de Barcelona, en un exercici d'irresponsabilitat institucional, van condemnar la "violència" (un) i els "incidents" (l'altre) com si haguéssim assistit a algun tipus d'atac. En aquest sentit, el "rol de submissió" de l'Alcalde en funcions Gerardo Pisarello és hereu directe de la tradició institucional en què històricament el lobby hoteler ha fet i desfet a voluntat.

Especialment greu és que aquest últim parli de "violència" per uns ous de pintura i un pot de fum. En un context com l'actual, en què les veïnes i els veïns de Barcelona patim violència immobiliària, pressions laborals, expulsió i altres agressions / degradacions vitals, en bona mesura lligades directament a la sobre-explotació turística i per tant a l'enriquiment d'aquest mateix empresariat, és un acte d'hipocresia i crueldat que des de l'ABTS condemnem rotundament.

Sembla ser aquest el camí escollit pels lobbies turístics per amagar la derrota que estan patint en la lluita pel relat sobre el turisme a Barcelona. Trencat definitivament el consens al voltant del "conte de fades" de riquesa i llocs de feina covat durant anys i anys, la indústria no troba altra opció que agitar els fantasmes de la turismefòbia i la violència.

Les expressions de rebuig al turisme són una primera reacció instintiva contra allò que oprimeix. Aquesta Assemblea no la practica perquè sabem que els turistes són una eina més que els poders econòmics que els i ens exploten, però són comprensibles. Preferim girar el focus cap als veritables responsables, els lobbies turístics que s'enriqueixen empobrint les nostres vides. Necessitem decreixement turístic, i això passa també per reduïr el pes en l'economia i la política municipals d'aquests veritables poders fàctics.

Decreixement turístic JA!

Ens plantem! No ens faran fora!

Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)