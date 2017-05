Una quarantena de personalitats internacionals signen el manifest “Deixeu votar els catalans”

Les adhesions al manifest internacional “Let Catalans vote” s’amplien i la petició d’un referèndum segueix sumant suports internacionals. Fet públic l’any 2014 i subscrit llavors per vint-i-sis persones, avui ja són quaranta personalitats internacionals les que subscriuen el manifest conjunt “Let Catalans vote” (“Deixeu votar els catalans”). Encapçalat llavors per tres Premis Nobel, l’arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, el pacifista argentí Adolfo Pérez Esquivel i el dramaturg Dario Fo, avui s’hi afegeixen Rigoberta Menchú, premi Nobel de la Pau i Ahmed Galai, vicepresident de la Lliga tunisiana pels drets humans, del Quartet de Diàleg Nacional, Premi Nobel de la Pau el 2015. Entre els noms també destaquen el de l’actor nord-americà Viggo Mortensen i el del polític irlandès Gerry Adams.

Les noves personalitats que també se sumen a la crida mundial per a fer possible el dret a decidir del poble de Catalunya són la política i filòsofa afroamericana Angela Davis; Mirta Baravalle, presidenta de Madres de la Plaza de Mayo, José Bové, activista altermundista i sindicalista francès, Piedad Córdoba, política mediadora de l’acord humanitari a Colòmbia, Tsering Woeser, escriptora tibetana, Jason Y NG, membre i cronista de la “Revolució dels Paraigües” a Hong Kong, Irvine Welsh, escriptor escocès, José Shulman, secretari de la Lliga argentina pels Drets Humans, Hélder Costa, dramaturg portuguès i Hans Ulrich Gumbrecht, pensador alemany, catedràtic de Stanford.

Fet públic a través del web, el manifest remarca que “la millor forma de resoldre les disputes internes legítimes és emprar les eines de la democràcia”, i fa una crida “al Govern espanyol i a les seves institucions” perquè treballin junts amb els seus homòlegs catalans per permetre que els ciutadans de Catalunya puguin votar sobre el seu futur polític i, posteriorment, estableixin negociacions de bona fe basades en el resultat. El manifest fa notar que “impedir que els catalans votin sembla contradir els principis que inspiren les societats democràtiques”, una afirmació particularment rellevant davant del nou intent polític d’impossibilitar un referèndum d’autodeterminació a Catalunya.