cultura al carrer

Torna a Granollers "l’In_cult" amb una acció de carrer sobre el “Buit” i una programació d’activitats culturals

L'any 2015 l'ln_cult arribava a la tercera edició a mans de l'assemblea de l'Esquerda. Després d'aquella edició, la comissió que impulsava la proposta va decidir fer una aturada per repensar com millorar l'ln_cult. Aquella aturada, que va coincidir amb el final de l'Esquerda com a col·lectiu de la ciutat, ha portat a la creació de l'Eixida, associació d'agitació cultural i comunitària.

L'Eixida és un col·lectiu que neix amb la voluntat de seguir fent l'ln_cult però també altres projectes entorn l'educació i la cultura des de les pràctiques d'agitació cultural, els processos col·lectius i l'acció comunitària.

El nou ln_cult

Durant el darrer any, l'Eixida ha estat treballant en el retorn de l'ln_cult buscant potenciar tot allò que havia generat en les tres primeres edicions. Així, l'Eixida entén l'ln_cult com un "context comú de trobada i un procés per a explorar plegades i en xarxa, la diversitat de formes de fer i entendre l'agitació cultural i la transformació social a Granollers".

Una proposta que reconeix la cultura en plural, situa tant allò creatiu com allò conflictiu i potencia la seva dimensió comunitària. L'ln_cult manté les dues potes (acció de carrer i programació cultural), en una aposta per a la democràcia i la sobirania cultural.

En primer lloc, l'ln_cult serà una acció de carrer, un "espai de treball obert a entitats, grups i persones per pensar, debatre i construir una acció col·lectiva". L'acció estarà formada per diverses accions, totes elles articulades per una mateixa idea o concepte i prenent com a referència les pràctiques d'agitació i creació col·lectiva. Amb l'acció de carrer, l'espai públic esdevé un espai comú de trobada i creació cultural on difondre missatges per a la transformació social.

En segon lloc, l'ln_cult serà una programació cultural. L'ln_cult vol plantejar altres maneres de consumir art i cultura i per fer-ho vol programar "propostes de qualsevol disciplina i llenguatge artístic que interpel·lin el públic i en reconeguin el seu potencial transformador" i alhora, es farà present en "llocs curiosos de la ciutat, no només aquells destinats a l'oferta cultural, que ens permetin potenciar l'art en directe i de proximitat".

Amb la programació cultural, l'ln_cult vol ocupar diversos espais amb propostes que sovint no arriben a Granollers i alhora, que trenquin els formats habituals fent que cada proposta esdevingui un acte cultural i comunitari.

L'acció de carrer: el Buit

El passat 1 d'abril va tenir lloc el "Lab ln_cult" on es va decidir un tema central a treballar per a totes les accions: el Buit. A partir d'aquest moment, diversos grups de persones (tant col·lectius de la ciutat com persones a títol individual) han estat creant diverses accions que tindran lloc el proper dissabte 3 de juny a partir de les sis de la tarda al C/ Anselm Clavé. Hi ha previstes instal·lacions interactives i d'objectes a més d'actuacions de teatre i improvizacions musicals.

L'acció es situa al carrer per tal de reivindicar-lo com espai de trobada (i no només de pas) i de debat i construcció col·lectiva (i no només de consum). En l'acció hi participen des de l'Assemblea de Joves El Cairò, fins el fanzine APAN i CUTXILLU, Arsènic espai de creació o persones a títol individual.

La programació cultural

A més de l'acció de carrer, l'ln_cult també proposa tres activitats.

En primer lloc, el dijous 8 de juny a dos quarts de vuit del vespre tornen els Versos Lliures, el que va ser el cicle de poesia exponencial de l'Esquerda, i ho fa amb recital al terrat de la Biblioteca Can Pedrals. Els poetes d'aquesta ocasió seran Maria Cabrera, que enguany ha guanyat el premi Carles Riba, i Guim Valls, que ha guanyat el premi Martí Dot. Els dos poetes són veus de l'ara i l'aquí, amb accents diferents però complementaris on es fa present els paisatges urbans i la mirada introspectiva.

En segon lloc, el dissabte 10 de juny a les sis de la tarda a la pedra de l'encant de la Plaça de la Porxada, es farà l'acció-presentació del llibre "Cultura en tensió. Sis propostes per reapropiar-nos de la cultura". El llibre coral coordinat per Indigestió, és una proposta planteja alguns dels camps de batalla principals d'allò cultural. La presentació començarà amb una ruta per diversos espais del centre de la ciutat guiada per Pruden Panedés i acabarà a !'Anònims amb una conversa per obrir les qüestions que aborda el llibre.

En tercer lloc, el diumenge 11 de juny a les dotze del migida a la placeta davant de la Sala Tarafa tindrà lloc el "l vermut del C.l.R.C, el Club d'Intercanvi i Recomanacions Culutretes". La proposta sorgeix de l'Eixida i vol ser un espai informal en el qual el consum cultural esdevé un intercanvi que s'allunya d'allò dictat pels mitjans de comunicació, les modes, l'actualitat o la indústria cultural. Seguint els exemples dels grups de consum agroecològic o els mercats d'intercanvi de roba, el C.l.R.C serà un espai de trobada on compartir i intercanviar cultura des de l'horitzontalitat quotidiana.