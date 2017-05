Per la ruptura

Taula rodona a la Plama de Reus "Referèndum 2017: una lluita compartida"

En el marc de la campanya Lluites Compartides, Òmnium Cultural Baix Camp organitza el proper dimarts, 6 de juny, a les 19:30 a La Palma de Reus.



Es tracta d'una una taula rodona amb el títol "Referèndum 2017: una lluita compartida" en la qual intervindran Dolors Feliu, Directora General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica de la Generalitat de Catalunya, Manuel Delgado, antropòleg i professor universitari i Xavier Joanpere, activista social. Aquesta taula rodona vol posar un cop més de manifest la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya de votar en referèndum aquest 2017 el seu futur polític. una de les grans lluites compartides dels darrers anys.



Abans del debat podrem veure en primícia els documentals "Més alt, més ràpid, més fort: el foment de l'esport popular" i "El valor de la pau: defensant els drets humans", realitzats per Acid Factory i amb guió d'Isabel Martínez a partir de les aportacions de la Taula de Treball Lluites Compartides al Baix Camp.



Durant tota la tarda, amés, es podrà veure a La Palma l'exposició "L'aigua, el camp, l'energia: tres lluites pel territori", que rere dos mesos de gira per diversos indrets de la ciutat, ja han vist més de 2000 persones i sobre la qual s'estan preparant materials didàctics per tal que, a partir del curs vinent, els centres educatius de secundària, puguin treballar els temes que hi són exposats.