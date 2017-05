Política institucional

S'aprova a Riudebitlles s la proposta de Reglament de Participació Ciutadana

El govern de l’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles ha expressat el seu compromís polític d’impulsar instruments de participació que garanteixin el dret de la ciutadania a intervenir en els assumptes públics locals. Això s'ha aconseguit amb l'aprovació del reglament, fruit d'un procés participactiu que va començar l'any passat i que ha tingut la implicació de diferents persones del municipi.

En un escrit des del consistori de Riudebitlles s'ha recordat que s'entén la participació ciutadana "com el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i els mitjans de participació establerts en aquest reglament i en les lleis."



En aquest sentit, recorden ue l’ajuntament compta amb canals de comunicació com el butlletí, l’agenda cultural, l’atenció ciutadana o la web municipal, així com el fet que en aquesta legislatura s’han iniciat reunions obertes de participació com espais de relació entre l’ajuntament i la ciutadania, que han tingut una bona acollida. Es tracta d'una població que "es caracteritza per tenir un teixit social actiu que organitza moltes activitats i té una important presència pública."

L’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles resumeix aquest els avanços d'aquest reglament amb el següents punts:

-definir els canals d’informació i comunicació municipal

-definir els mecanismes de participació directa de la ciutadania en els assumptes públics

-afavorir espais de deliberació i participació

-consolidar els espais de col·laboració amb el teixit associatiu i altres formes d’acció col·lectiva.

Segons ha indicat l'ajuntament, el debat generat ha permès identificar els elements definitoris del model de participació de Sant Pere de Riudebitlles que han de marcar la regulació de la participació ciutadana. Les reflexions i aportacions de la ciutadania s’han tingut en consideració a l’hora de redactar el reglament. El contingut d’aquest reglament és, doncs, fruit d’aquest procés de debat i de l’anàlisi d’experiències d’altres municipis.

Des d'aquest enllaç es pot accedir al text de la memòria del reglament de participació, actualment a exposició pública fins la seva aprovació definitiva.