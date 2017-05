revaloritzar el patrimoni del sud

Redescobrim el patrimoni del sud valencià: visita guiada al Pont dels Ortissos

El Tempir prossegueix amb la tasca de recuperar i revaloritzar el patrimoni lingüístic, històric, cultural i mediambiental del sud valencià. Per això, després de la visita guiada al Parc natural del Fondo del passat 20 de novembre, reprenem la realització de noves visites guiades a les àrees que acullen el patrimoni més característic del nostre territori. Per això, el pròxim 14 de maig coneixerem la zona del Pont dels Ortissos, que per als més curiosos dóna nom a un carrer cèntric de la ciutat d’Elx. Aquesta nova visita se centrarà a observar i comprendre els assarbs del Baix Segura i l’inici del sistema de regadiu al camp d’Elx. En altres paraules, veurem quin és el sistema d’aprofitament de les aigües sobrants del riu Segura i les elevacions de regs de Llevant i des d’allí cap a la primera elevació de regs El Progrés a Sant Fulgenci. Durant el trajecte farem camí pel costat dels assarbs veient paisatge i biodiversitat.

Durant aquesta visita analitzarem la importància de l’assarb d’enmig, procedent del sistema de drenatge de les Pies Fundacions impulsades pel cardenal Belluga. La importància d’aquest assarb (recordem que un assarb és la séquia que arreplega les aigües sobreres de regar i les de filtració) rau en el fet que els recursos hídrics, que en el seu darrer tram conduïa a la mar i que no podien ser aprofitats a causa de la cota baixa d’aquest mateix tram pel qual transcorren, van ser sol·licitats per les companyies de reg sorgides a Elx a inicis del segle XX -Nous Regs El Progrés (fundada el 1906), la Real Companyia de Regs de Llevant (fundada el 1918) i Regs El Porvenir (fundada el 1921)- de manera que, gràcies al trasllat a la zona dels avanços tècnics de l’època, van impulsar aquests recursos hídrics mitjançant bombes elèctriques i, per tant, originaren una autèntica revolució socioeconòmica, agrícola, paisatgística i ambiental. Conseqüències d’aquestes iniciatives són l’actual paisatge de regadiu i prosperitat del camp d’Elx i d’altres zones territorials de les nostres comarques així com també el Parc Natural del Fondo, molt important pels seus valors ecològics. En definitiva, aquesta visita tracta de difondre i augmentar més l’estima pel patrimoni hidràulic del sud i alhora oferir una activitat d’oci i cultural en valencià.

Inscripcions

Per tal d’assistir a aquesta visita, que compta amb la col·laboració de l’Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx, entitat que la guiarà conjuntament amb Carlos Martín Cantarino, professor d’Ecologia de la Universitat d’Alacant, cal inscriure-s’hi mitjançant aquest formulari. La visita està programada per a un grup de 30 persones (per estricte ordre d’inscripció). Una vegada que estiguen cobertes aquestes places el formulari d’inscripció es tancarà. Les persones inscrites rebran immediatament un correu de confirmació amb informació de la ruta. El lloc de trobada per a l’inici de la visita serà l’estació d’autobusos a les 9.30 h. Des d’allí partirem cap a les zones a visitar. Convindria anar a la visita amb roba còmoda, aigua o begudes isotòniques. La participació en aquesta activitat és debades. T’hi esperem!