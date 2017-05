Forces d'ocupació

Què feia l'exèrcit espanyol a Tiana?

Aquesta és la pregunta que es fa la candidatura municipal Junts per Tiana, i que ha publicat al seu wew, després que el 20 d’abril passat al matí uns 25 militars de l’exèrcit espanyol realitzessin unes pràctiques inusuals al terme municipal d'aquesta població d'el Maresme.

Les "pràctiques" corresponien a la Unidad de Apoyo de la Jefatura de la Tercera Subinspección General del Ejército Pirenaica, amb seu a Barcelona. L’exèrcit es va desplaçar a Tiana a fer "una marxa que s’inclou en el programa d’instrucció anual i se’l va poder veure pels volts de les 10h a la zona del poliesportiu."

Aquestes pràctiques i exhibició es van fer per terrenys de titularitat pública, camins i senders, per la qual cosa, segons van justificar responsables de l’exèrcit espanyol, no calia demanar permís, només comunicar.

Junts per Tiana ha traslladat al ple d’avui proper dimarts preguntes sobre si l’ajuntament n’estava al corrent i si és la primera vegada que l’exèrcit fa aquest programa d’instrucció al poble.