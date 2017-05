Alliberament nacional

Prop d'un miler de catalans acompanyen Corominas i Barrufet al TSJC

La societat civil del país ha tornat a donar una mostra de constància i determinació en l'acompanyament dels membres de la Mesa del Parlament, Lluís M. Corominas i Ramona Barrufet.

Prop d'un miler de persones han acudit a la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència i Associació Catalana de Municipis i han entonat cants com "ni un pas enrere" o "fora la justícia espanyola", a la vegada que mostraven cartells del Sí i banderes estelades.

El president de l’ANC, Jordi Sànchez; el president d’Òmniun, Jordi Cuixart; la presidenta de l’AMI, Neus Lloveras i el president de l’ACM, Miquel Buch, han rebut els membres de la mesa al Passeig de Lluís Companys, i els han acompanyat fins a les escales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Barcelona.

Jordi Sànchez ha declarat que "no acceptem que cap tribunal jutgi la democràcia", mentre que Jordi Cuixart ha afegit que "un estat q es incapaç de jutjar el franquisme es veu valent x portar als tribunals el poble de Catalunya".

Per la seva banda, Neus Lloveras ha afirmat que "sembla que vulguin que ens acostumem, però no ens hi acostumarem", i Miquel Buch ha afegit que "aquestes persecucions ens esperonen i ens uneixen".

Sortint de la declaració, Ramona Barrufet ha volgut agrair especialment a "tots els voluntaris i tota la gent que des del principi heu estat a tot arreu" (VÍDEO: https://vimeo.com/217148492).

Corominas i Barrufet han sortit a primera hora del Parlament acompanyats d’una comitiva encapçalada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vice-president, Oriol Junqueras, i la presidenta del parlament, Carme Forcadell. També hi han participat els altres membres de la mesa investigats: la secretària primera, Anna Simó, i el secretari tercer, Joan Josep Nuet (CSQP), que ha d’anar a declarar pel mateix cas el pròxim 12 de maig.

També hi han anat els quatre inhabilitats per la consulta del 9-N: l’ex-president de la Generalitat i president del PDECat, Artur Mas; l’ex-conseller de la Presidència, Francesc Homs; l’ex-consellera Irene Rigau; i l’ex-vice-presidenta Joana Ortega.