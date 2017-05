Habitatge

Presentació del Sindicat de Llogaters i Llogateres al Casinet D’Hostafrancs

Coincidirà amb l'inici d'una campanya d'afiliació a través d'un crowdfunding.

Aques divencres,el Casinet D’Hostafrancs acollirà la presentació del Sindicat Llogaters i Llogateres. L'acte començarà a les 18.30h. Coincidirà amb l'inici d'una campanya d'afiliació a través d'un crowdfunding.

L'objectiu és canviar la situació d'injustícia que vivim els inquilins, fer front a l'especulació amb els preus del lloguer i aconseguir lloguers més estables per no haver de marxar dels nostres barris.

Segons el Manifest que han difós els impulsors del nou sindicat, "A Barcelona, el 30% dels veïns i veïnes vivim de lloguer. Aquesta xifra, que està molt per sobre de la mitjana espanyola, continua estant lluny d’altres ciutats europees com Berlin, Amsterdam o París on el lloguer representa més del 60% dels habitatges, i està molt més protegit per llei".

També assenyala que "el Sindicat de llogaters i llogateres entenem que la problemàtica entorn el lloguer no és conseqüència només d’una llei contrària als drets dels i les inquilines. Volem també combatre aquesta nova bombolla immobiliària que ataca a la nostra ciutat, basada en l’increment especulatiu i abusiu del preu dels lloguers (d’un 9% el darrer any). Denunciem a més que la precarització general de les condicions de feina multiplica el risc d’exclusió residencial: cada cop tenim més dificultats per fer front a la carestia desmesurada de la vida. El 83% dels desnonaments a Barcelona el 2015 van ser per impagament de lloguer. Mentre el preu mitjà dels pisos a Barcelona és de 801€, 1 de cada 3 treballadors/es cobra menys de 843€. Igualment treballarem per garantir un règim tributari en la tinença i ús de l’habitatge per evitar el frau i el greuge comparatiu entre els beneficis fiscals entre propietaris i llogateres".

Asseguren, segons el menifest que "A través de l’organització i la mobilització volem donar resposta a les demandes creixents al voltant del lloguer mitjançant serveis d’assessorament que ens apoderin sobre els nostres drets i deures i sobre les condicions contractuals dels nostres lloguers (temporalitat, fiances, obres, condicions d’habitabilitat, manteniment, clàusules, etc). També volem tenir incidència en qüestions de caràcter més general com la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) o el desenvolupament de mesures legislatives pel control i la limitació dels preus del lloguer".

Al final del manifest, recorden que "La vaga de lloguers de l’any 1931 ens recorda que la defensa dels drets dels inquilins i inquilines no és una experiència nova a casa nostra. Al mateix temps, l’existència de poderosos sindicats de llogaters i llogateres a nivell internacional, que arriben a negociar col·lectivament preus i condicions del contracte de lloguer amb tots els agents implicats, ens anima a apostar per la creació d’aquest sindicat en defensa d’un lloguer just."