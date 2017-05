Referèndum

Presentació de la plataforma "Poblenou Vol Referèndum"

La Plataforma la impulsem un seguit de persones provinents d'una vintena llarga d'organitzacions polítiques i d'entitats veïnals, esportives i culturals de sensibilitat diversa.

La Biblioteca Manuel Arranz (Can Saladrigas) acollirà aquest dijous a les 18.45h la presentació de de la plataforma "Poblenou Vol Referèndum". Acte qye comptarà amb la participació d'Àfrica Ragel (escriptora i veïna del barri); Eduard Voltes (periodista, editor i veí del barri); Carme Laura Gil (Coordinadora del Pacte Nacional pel Referèndum) i Jaume Asens (Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona).

La Plataforma la impulsem un seguit de persones provinents d'una vintena llarga d'organitzacions polítiques i d'entitats veïnals, esportives i culturals de sensibilitat diversa. L’objectiu és fer palès que al Poblenou hi ha una àmplia majoria social que reclama la celebració d’un referèndum per decidir el futur polític de Catalunya, i treballar per estendre aquesta reivindicació col·lectiva.

El barri del Poblenou, segons els organitzadors de l'acte, ha demostrat al llarg de tota la seva història un posicionament actiu en la defensa dels drets socials i de les llibertats democràtiques, ha alçat la veu contra les injustícies i ha reclamat poder decidir sobre el seu propi futur en nombroses ocasions.

Podeu consultar tota la informació al web www.poblenouvolreferendum.cat . Aquesta iniciativa compta amb el suport de diverses entitats i organitzacions del barri que donen suport al Manifest. Podeu consultar la llista inicial de les adhesions en aquest enllaç

Organitzacions polítiques i d'entitats veïnals, esportives i culturals de sensibilitat diversa.





L'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, l'Arxiu Històric del Poblenou, el Centre Moral i Cultural del Poblenou, el Club Esportiu Júpiter, Arran del Poblenou, Òmnium Cultural Sant Martí, les JERC Sant Martí, la JNC Sant Martí, l'Octubre Casal Independentista del Poblenou, el Procés Constituent Poblenou, Endavant OSAN Poblenou-Clot, Constituents per la República, Barcelona en Comú Poblenou, PDECat Sant Martí, ERC Poblenou-Besòs i la CUP Sant Martí.