Presentació de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià a Barcelona

Demà, dins la programació de la XIII Setmana cultural organitzada per l’Espai País Valencià de Barcelona, s'ha organitzat la presentació de la PDaD. L’acte tindrà lloc a partir de les 19:30h a Casa València, i comptarà amb la Toni Infante, Consol Barberà, Toni Terrones i Oriol Artero.

Com diu el manifest fundacional de la PDaD, "l’actual arquitectura política que ens governa no és fruit de la lliure decisió del nostre poble. Els valencians i les valencianes no disposem de les eines i els recursos per a poder materialitzar qualsevol alternativa. Necessitem totes les llibertats reivindicades per mostrar-nos davant l’Estat, la Unió Europea i els fòrums mundials com allò que realment som. És per això (i més coses) que, ens hem constituït com a Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià i ara la presentem a Barcelona"