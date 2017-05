Micromecenetage

Presentació a Ca Bassot del projecte documental "L'últim brigadista"

Aquest divendres a les 18h a Ca Bassot de Burjassot, es presentaràel projecte documental "L'últim brigadista" sobre sobre la història de Josep Almudéver.

És una iniciativa d'un grup d'estudiants d'audiovisuals que han volgut lluitar contra l'oblit de la memòria històrica, tan silenciada en el franquisme com amb els governs democràtics de la monarquia. De moment ha començat una campanya de mricomecentage a la plataforma Verkami per fer possible el projecte.

"L'últim brigadista" és un documental que tracta en profunditat la vida de Josep Almudéver, un dels brigadistes internacionals republicans que va participar en la Guerra Civil Espanyola, i l'únic que queda viu al món.

D'una manera intimista i personal, l'espectador podrà tenir l'experiència de sentir i veure a Josep explicant-nos la seva història, i de reviure sentiments d'aquella època, ja que narra des de dins parteix de la història d'Espanya, en concret, un dels moments més complicats i sagnants que s'han viscut: la Guerra Civil.

Almúdever no va tenir dubtes a l'hora d'allistar-se en l'exèrcit amb tan sol 17 anys. Per aconseguir-ho, va haver de falsificar la seva documentació, doncs era menor d'edat; malgrat això, finalment va arribar al capdavant.