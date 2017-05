La LAT a Mallorca

Polèmica ampliació de la zona Zepa a la zona de Llucmajor

Ara és Terra Ferida la que també mostra la seva disconformitat amb l'ampliació de la zona zepa de Cap Enderrocat-Cap Blanc anunciada per la conselleria de medi ambient a principis d'any. Terra Ferida demana a la conselleria que sigui congruent i que faci més extensa l'ampliació de la zona zepa (zona d'especial protecció a les aus) de Cap Enderrocat-Cap Blanc.

Pareix que el criteri que ha seguit la conselleria ahora d'ampliar la Zepa de Cap Enderrocat-cap Blanc s'ha basat amb els llocs de nidificació de la milana (Milvus milvus) i la freqüentació de l'àguila cuabarrada o de Bonelli (Aquila fasciata) a la zona. Segons Terra Ferida si tenim en compte el criteri seguit per la conselleria per delimitar la zona zepa es veuen clares incongruències perquè s'han deixat nius de milana fora que no s'han inclòs dins la zona de delimitació de l'ampliació de la ZEPA i a més a les zones excloses també hi trobam freqüentació d'àguila cuabarrada. Per tant es pot dir que seguint els criteris assenyalats resulta incongruent que es deixin fora de l'àmbit de delimitació de l'ampliació de la Zepa Cap Enderrocat-Cap Blanc àmplies extensions importants tant per a la nidificació i campeig de la milana com zones de nodriment de l'àguila cuabarrada.

Amb aquesta opinió coincideix també el Gob que la setmana que vé presentarà els seus suggeriments dins el tràmit d'audiència a entitats. Posteriorment quan s'obri el període d'exposició publica de les ampliacions de les zones zepa proposases per la conselleria de medi ambient tambe presentarà una al·legació a l'ampliació de la Zepa Cap Enderrocat-Cap Blanc. El Gob fa anys que demana l'ampliació d'aquesta zona zepa per la seva importància mediambiental i ornitològica. La seva reivindicació de que tota sa Marina de Llucmajor sigui declarada zona Zepa ja la va formular el Gob a l'any 2011 i l'ha reiterada en diverses ocasions als diferents Governs que han desfilat per les Balears.

La plataforma Ciutadana alta tensió a Llucmajor va posar moltes esperances en aquesta reivindicació del Gob que finalment va ser escoltada per actual Govern. Aquesta ampliació hagués permès en virtut de la importància d'aquest espai natural per a la milana, espècie afectada per la problemàtica de la col·lisió a esteses elèctriques, que fos revisada la documentació d'avaluació d'impacte ambiental, aprovada pel darrer Govern del PP, de les dues noves línies elèctriques d'alta tensió projectades a la zona de la Marina de Llucmajor i avaluats els seus possibles efectes sobre la població de milana.

L'ampliació de la zona Zepa Cap Enderrocat-Cap Blanc també va ser el detonant que va posar fi a la lluita política de la plataforma Ciutadana Alta tensió a Llucmajor per salvar sa Marina de Llucmajor de la instal·lació de 110 torres de 40 metres que acabaran per sempre amb aquest valuòs espai natural.

Encara que la Plataforma Ciutadana Alta tensió a Llucmajor no té eines per avaluar si la zona central de sa Marina és mereixedora de la protecció de Zepa però el que si pareix evident per qualsevol és que no té massa sentit ampliar la zona Zepa de sa Marina de Llucmajor i just a devora instal·lar 110 torres de 40 metres d'alçada, primera causa de mort de la milana, espècie afectada per la problemàtica de la col·lisió a esteses elèctriques i en la que s'han invertit milions per la seva conservació.

Però finalment la nova ampliación de la conselleria de medi ambient va excloure la major part de les 110 torres projectades per les dues línies d'alta tensió (la línia LLucmajor-Cala Blava i la Cala Blava-Arenal) que ens volen instal·lar a sa Marina de Llucmajor. Només unes 20 torres, aproximadament, de la línia Cala Blava-Arenal es varen veure afectades per la nova ampliació. Els megaparcs fotovoltaics també varen quedar fora.

Sense les organitzacions no governamentals els ciutadans estaríem venuts. En el cas de la lluita de la Plataforma Ciutadana Alta tensió a Llucmajor no haguéssim anat enlloc sense el suport del Col·legi d'enginyers industrials de les Illes Balears (que ha avalat l'alternativa proposta per la plataforma d'aprofitament la línia d'alta tensió existent que va instal·lar Gesa-Endesa per fer la mateixa funció que faran les dues línies projectades per REE i que ara s'infrautilitza com una línia de mitja tensió i només subministra electricitat a cinc abonats) i sense el Gob que des de fa temps reivindica sa Marina de Llucmajor com un espai molt valuós que compleix els criteris internacionals per ser declarada zona Zepa per la seva importància ambiental i ornitològica. Ara Terra Ferida també dona suport a una revisió de l'ampliació de la zona Zepa Cap Enderrocat-Cap Blanc propasada per la conselleria de medi ambient.

Encara que els projectes de les línies d'alta tensió estan molt avançats i la línia Llucmajor-Cala Blava ja ha iniciat la fase d'expropiació la Plataforma seguirà lluitant fins el final per evitar que Sa Marina de Llucmajor no es converteixi en un polígon ple de plaques fotovoltàiques i línies d'alta tensió innecessàries. Utilitzant la línia d'alta tensió que va instal·lar Gesa-Endesa, que ara s'infrautilitza com a mitja tensió i només dona electricitat a cinc abonats, i aprofitant les zones degradades i els sostres de les illes per instal.lar plaques solars podem conservar aquest valuós espai i garantir un subministre elèctric de qualitat.