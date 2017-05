Parlem d'energia? ( I )

L'energia que consumim en diverses formes ( gasolina, gas, electricitat....) ens permet desenvolupar les nostres tasques quotidianes ( desplaçar-nos, cuinar, escalfar-nos, il·luminació, oci....) i mantenir el complex industrial i comercial per a produir bens i serveis. L'ús de l'energia genera uns impactes al clima i al medi, uns impactes que afecten a les generacions futures, les actuals i ad'altres parts del món.

El sistema elèctric català ( que depèn totalment del sistema espanyol) que opera en règim d'oligopoli. La liberalització de les empreses estatals ( anys 90) va donar lloc a un conglomerat d'empreses privades que es reparteixen el negoci de l'electricitat. Així, les diverses fases del sistema elèctric ( generació, transport, distribució i comercialització) son principalment desenvolupades per la patronal UNESA ( Asociación Española de la Indústria Eléctrica) , un grapat d'empreses que controlen totes les fases de l'energia, des de la producció fins al consum final.En aquest conglomerat hi ha empreses com ENDESA, Red Eléctrica de España ( REE) o IBERDROLA, que controlen les diferents fases. REE està especialitzada en instal·lació i gestió de xarxes de transport ( MAT) i és l'operador principal del sistema ( vetlla per a garantir la seguretat del subministrament i per mantenir un equilibri entre la gestió i el consum) . En canvi ENDESA i IBERDROLA estan especialitzades en generació ( producció de l'electricitat a partir de diverses fonts ) i la fase de comercialització ( comercialitzar i proporcionar l'electricitat als clients finals) .D'altra banda, la xarxa de distribució ( el cablejat de baixa tensió que connecta les estacions transformadores amb els punts de connexió a les llars i usuàris finals ) està en mans de les empreses comercialitzadores . Fins a un 95% de la xarxa de distribució està en mans d'ENDESA, GAS Natural i IBERDROLA en règim d'oligopoli. Aquest monopoli impedeix el desplegament de les energies renovables.Arran d'un decret de liberalització del sistema elèctric, noves operadores van poder entrar a la fase de comercialització. Però una complexa legislació protegeix els privilegis de l'oligopòli elèctric, que manté els seu poder des de l'època del règim franquista; ara per ara és molt difícil modificar aquest rígid esquema de funcionament. Han aparegut noves iniciatives com ara la cooperativa som energia, que actualment ja té més de 30.000 sòcis als quals proposciona electricitat d'origen renovable que obté del mercat majorista i que comercialitza per la via de la certificació.SOM ENERGIA està intentant tirar endavant projectes de generació i ho fa de la forma més original possible per tal d'esquivar les barreres del, aprovat pel Consell de Ministres l'Octubre de 2015. El RD va posar tantes traves a l'autoconsum i la generació amb energies renovables que molts inversors en energia solar es van arruinar. Han passat 2 anys i l'oligopoli continua amb els seus privilegis blindats.El sistema elèctric és una peça indispensable del règim capitalista. La Comissió europea legisla per a convertir la UE en un gran mercat únic energètic, connectat a d'altres parts del món. D'aquesta mnaera, l'energia emprada és forma massiva per a impulsar el creixement econòmic i garantir els negocis dels poderosos, de les elits, de la Troika i els seus aliats. Pels gestors del capital, l'energia és un negoci més, per a ells no és un dret humà i no hi ha límits biofísics que valguin. L'extractivisme i l'explotació és el binomi pel qual pretenen imposar les seves condicions i engruixir els seus balanços empresarials.El sistema elèctric impulsa la maquinària capitalista. A través de la importació i combustió de combustibles fòssils, les grans empreses occidentals ( amb el suport de dictadures i règims criminals i teocràtics a Orient Mitjà) controlen la geoestratègia mundial i generen un dels problemes més greus als quals s'enfronta la humanitat: el canvi climàtic.