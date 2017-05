Palma i Barcelona comparteixen experiències per garantir «el dret a la ciutat»

La tinent de batle d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha participat en la jornada 'Habitatge: una qüestió de dignitat', organitzada per l'àrea de Model Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de l'Ajuntament de Palma, segons informa dBalears



Des de Cort, expliquen que és una iniciativa a través de la qual compartir experiències en relació a l'accés a l'habitatge, la influència de les dinàmiques turístiques i quines solucions s'estan posant en marxa des de les dues ciutats per afrontar aquests reptes compartits. La jornada es va dur a terme aquest dilluns en el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears (Coaib). Va comptar amb la participació del tinent de batle de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de Cort, Antoni Noguera, i experts universitaris, entitats veïnals i ciutadanes i associacions de lloguer turístic i plataformes d'economia digital.



En la seva intervenció, Sanz va exposar les actuacions que està duent a terme Barcelona per gestionar l'activitat turística, garantir l'accés a l'habitatge digne i evitar l'expulsió residencial. En aquest sentit, va fer valdre les eines que s'estan posant en pràctica per gestionar el turisme a la ciutat i reduir l'impacte que té sobre el dia a dia dels veïnats i veïnades i sobre l'accés a l'habitatge. Una d'elles és el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat), un dels elements a debat en la jornada.



La tinent de batle també va ressaltar la importància que les ciutats donin respostes coordinades a aquestes problemàtiques i sumeixen esforços per abordar conjuntament eines i possibles canvis legislatius per lluitar contra el fenomen de la pèrdua d'identitat dels barris, la marxa dels veïnats i el comerç tradicional.