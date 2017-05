Operació Catalunya

L'Operació Catalunya fa més de tres segles que està en marxa. Ningú l'ha engegat durant aquests anys de procés, senzillament és que la mateixa inèrcia del poder s'ha dedicat a posar greix a la sala de màquines. L'Operació funciona tota sola com una baula més de la cadena de transmissió de l'Estat. I ho fa a partir d'unes regles molt clares: perquè Espanya rutlli com ho ha fet sempre, on una cultura, una llengua, una classe social i una cosmovisió se situen indefectiblement per sobre de la resta, els pobles que conformen aquest Estat han d'estar perpètuament sotmesos, especialment aquell que representa la pitjor amenaça, el poble català. Ja ho deia Quevedo: "Son los catalanes aborto monstruoso de la política". A partir d'aquí tot s'entén millor.

Així doncs, cal tenir una cosa molt clara. El que vam veure diumenge passat al 30 minuts és només la punta de l'iceberg. Un cagalló de cabra d'una immensa muntanya de femta. Perquè si som coneixedors del que vam veure diumenge a TV3, no ha estat pas pels mecanismes de l'Estat de Dret, sinó a conseqüència d'una guerra entre cúpules policials de Madrid que ha acabat fent aflorar quatre engrunes de tot plegat. Així de clar. Tot això segueix i seguirà perquè l'Estat sempre ha funcionat de la mateixa manera. No és una poma podrida, és tot el cistell que segueix funcionant talment com si el dictador fos viu.

L'Operació Catalunya va molt més enllà dels informes falsos i les captures de pantalla fetes amb Photoshop i la pornografia de "les hemos destrozado el sistema sanitario" i "esto la fiscalia te lo afina". L'Operació Catalunya és el brutal i silenciat atac informàtic al 9N. És el bloqueig telefònic que diversos membres de l'ANC han partit dies abans de grans mobilitzacions des del 2013. És el seguiment i l'espionatge a Carme Forcadell, al seu marit, als seus fills i als seus germans; però també el seguiment i l'espionatge a tots aquells que tenen motius per sospitar-ho i que segurament mai no ho podran demostrar. L'Operació Catalunya són les mariscades amb jutges i fiscals i les querelles fetes a mida. Les furgonetes d'antiavalots de la policia espanyola que reposen visiblement al Maresme cada cop que Catalunya es mou per reclamar la independència. L'Operació Catalunya són també les ostentoses maniobres militars a una terra on quasi ja ni en queden, de soldadets espanyols per desfilar.

Però l'Operació Catalunya també va ser apallissar aquella persona i que ningú gosés explicar-ho... perquè hi ha coses que —per ara— no es poden explicar. També són les intervencions telefòniques a tort i a dret i sense ordre judicial. L'acumulació, des de fa anys, de suposades proves per fer una gran empastifada contra la CUP per part d'un jutge de Madrid. L'Operació Catalunya són els canals foradats a ERC, PDeCAT, la CUP i també a l'ANC i Òmnium. Cables punxats, goles profundes o infiltrats, tant li fa. Alguns ho fan per convicció, d'altres per vocació i una bona colla perquè els tenen agafats pels collons. L'Operació Catalunya són micròfons als gerros de flors dels restaurants, als despatxos professionals i als domicilis particulars. Són els sobres farcits amb diners dels fons reservats. Els diplomàtics col·locats a dit que juguen brut, molt brut. Les reunions d'alt voltatge amb ministres d'exteriors que es dediquen a fer favors inconfessables. És l'acte del Diplocat que es desconvoca a Riga sota amenaça i les tropes espanyoles que arriben a la frontera dels països bàltics amb Rússia per tornar-los el favor.

Però sobre l'Operació Catalunya encara n'hi ha més. Perquè també és aquell disc dur que van robar a casa d'un polític català durant la passada campanya electoral. O aquell mòbil i el portàtil que misteriosament també van volar. Són els documents filtrats falsament en nom d'Anonymous. El cens dels socis de l'ANC que van robar a Tarragona i que va acabar penjat a internet sense que encara ningú ho hagi investigat. Són els correus electrònics intervinguts. Però també és aquella persona que suposadament es dedicava al periodisme i que un dia va desaparèixer en descobrir-se-li el pastís. L'Operació Catalunya són les amenaces, els xantatges i les marranades que fins a dia d'avui s'han portat de forma massa discreta perquè jugar tot sol contra un estat fa por. Molta por.

L'Operació Catalunya va molt més enllà que el 30 minuts de diumenge. Aquesta Operació anomenada Catalunya és tot això i més i potser ja seria hora de començar-ho a explicar. Perquè tot el que hem vist fins ara, molt em temo, només és l'aperitiu del que ens espera.