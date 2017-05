En defensa del territori

Neteja dels Muntanyans espai protegit de Torredembarra

Un «European Clean Up Day (ECUD)» o «operació de neteja» és una acció comuna a tot Europa per sensibilitzar el públic en temes de protecció del medi ambient i, més concretament, sobre els problemes dels residus i la netedat. A Catalunya aquesta activitat està coordinada per l’Agència de Residus de Catalunya.

I a Torredembarra se celebrarà aquest diumenge i forma part del “Programa d’Educació Ambiental 2017” d’aquesta població . Ho organitzen Ecologistes en Acció amb el suport de la regidoria de sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra i la col·laboració de L’ associació Mediambiental La Sínia i GEPEC – Ecologistes de Catalunya. També dona suport a l’acció el Grup de Reforestació Les Alzines de Torredembarra.

Es tracta d’organitzar una operació de neteja d’un espai natural o d’una localitat que hagin estat contaminats amb abocaments il·legals o per residus que han dut les marees o els rius, per exemple; es mobilitzen actors procedents de sectors diversos (voluntaris, associacions, serveis tècnics de les administracions locals, empreses...), se’ls informa dels avantatges de la prevenció de residus i se sensibilitza el públic en general sobre aquest tema.

La prevenció de residus (La EWWR) és un projecte que vol conscienciar sobre la importància d’aquesta pràctica. És tot allò que es pot fer –i ha de fer-se– per reduir el volum de residus destinats a la recollida i disminuir la nocivitat dels residus generats. El millor residu és aquell que no es genera!

També es pot definir com el conjunt de mesures adoptades per evitar que una substància, un material o un producte esdevinguin residus.

Amb aquestes mesures es vol reduir: La quantitat de residus generats; això també es pot aconseguir fent un millor consum, i reutilitzant i allargant la vida dels productes. Els efectes nocius en el medi ambient i la salut humana que provoca la generació i posterior tractament dels residus i la quantitat de substàncies nocives en materials i productes són objectius bàsics de la prevenció..

Així doncs us esperem a tothom que estigui disposat a comprometre’s en accions destinades a reduir els residus i us convidem a participar en aquesta activitat social i lúdica a la vegada, que celebrarem a Torredembarra.