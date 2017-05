Per la ruptura

Mireia Boya: «Som la major revolució democràtica del món dels últims temps»

La diputada va afegir «Qui es consideri d’esquerres ha de donar suport al referèndum. Qui no ho faci ni és d’esquerres ni és demòcrata», declaraciones realitzades ahir a l'Hospitalet de Llobregat, on Esquerres per la Independència va presentar la campanya «República Minut 0». També hi van intervenir David Companyon i Anna Simó

Davant un centenar de persones els ponents de l’acte han reflexionat sobre com serà la República Catalana independent des del punt de partida, fent valer la sobirania que l’Estat espanyol nega sistemàticament al poble català.

El membre d’EUiA Josep Ferrer, ha començat explicant el paper de la plataforma “Esquerres per la Independència” com a instrument per cohesionar i coordinar els diferents espais de l’esquerra independentista i sobiranista de Catalunya. L’ex diputada d’ICV Carme Garcia ha centrat la seva intervenció en explicar com afecten els atacs contra drets socials que rep la societat catalana per part de l’Estat. Segons ha explicat, si Catalunya ja fos una República independent faria valer institucionalment el pes d’una societat molt més progressista i d’esquerres per a legislar en favor dels drets socials de la majoria. Per exemplificar-ho a recordat les mesures aprovades pel Parlament de Catalunya suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).

Seguidament, la diputada de la CUP Mireia Boya ha intervingut per defensar que l’única via possible per construir una societat més justa és a través de l’exercici de la lliure determinació, una determinació que necessàriament serà unilateral, i de la construcció d’una República independent a Catalunya. «Som la major revolució democràtica del món dels últims temps. Qui es consideri d’esquerres ha de donar suport al referèndum. Qui no ho faci ni és d’esquerres ni és demòcrata», va sentenciar la diputada aranesa.

Per la seva banda l’ex diputat d’EUIA David Companyon, ha dit que «s’ha de començar exercint la sobirania més important que tenim com a poble, la sobirania nacional», explicant que la resta de sobiranies depenen d’aquesta. Ha explicat que la República Catalana recuperarà les lleis socials anul·lades pel TC, que per això vol la independència, per construir una Catalunya progressista. Com Boya, ha sigut clar afirmant que «no ets d’esquerres si no defenses el referèndum», afegint que «tampoc no és d’esquerres qui no vulgui exercir la sobirania», un exercici en el qual la unilateralitat hi tindrà un paper, ha dit.

La darrera intervenció ha anat a càrrec d’Anna Simó, vicepresidenta de la mesa del Parlament i membre d’ERC i que actualment està encausada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acusada de delicte de desobediència. Simó ha centrat la seva intervenció en la voluntat repressiva de l’Estat no només contra el procés català i tot allò que representa, sinó contra totes aquelles iniciatives pròpies de les institucions catalanes que apostin per majors nivells de benestar i justícia social, així com per les mostres de sobirania que reafirmin la voluntat d’autogovern dels catalans. «La República Catalana no és per satisfer somnis humits o essencialistes, sinó per garantir i eixamplar els drets de la gent», ha dit Anna Simó.

L’acte s’ha dut a terme al Centre Cultural de Bellvitge i amb la presència de diverses entitats socials de la comarca del Baix Llobregat. Esquerres per la Independència pretén fer rèpliques d’aquesta presentació nacional per tot el territori a escala local.