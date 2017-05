Euskal Herria

Milers de persones reclamen a Gasteiz «justícia i humanitat» amb els presoners polítics greument malalts

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a Gasteiz per reclamar l'excarceració dels presos greument malalts. Al final de la mobilització, davant una abarrotada Plaça dels Furs, el periodista Xabier Euzkitze i la professora de la UPV-EHU Estitxu Garai, han recordat que «no existeix llei ni reglament, ni norma alguna que indiqui que qualsevol persona pel fet d'estar privada de la seva llibertat pugui ser també privada de la seva salut».

Integrants de la xarxa ciutadana Sare han obert la marxa amb el lema principal de la convocatòria, la reclamació que els presos greument malalts siguin excarcerats al més aviat possible. Al capdavant de la manifestació han marxat també els qui viuen en primera persona la preocupació per l'evolució que pot tenir a la presó la delicada salut dels seus familiars presos, els qui han mostrat en alt el símbol de la campanya ‘Jo denuncio’ de Sare al costat dels noms dels reclusos afligits per dolències greus, com José Ramon López Abetxuko, Txus Martin, Ibon Fernandez Iradi, Ibon Iparragirre o Manu Azkarate, entre uns altres. La consigna ‘euskal pres gaixo larriak etxera’ no ha deixat de corejar-se amb força al pas de la marxa pel centre de Gasteiz.

Abans d'iniciar-se el recorregut, el portaveu de Sare Josefa Azkarraga ha posat en valor el lideratge de la societat civil, demostrat recentment en Ipar Euska Herria i ha remarcat la importància que sigui la societat qui lideri també la resolució del conflicte, pel que fa a la qüestió dels presos. Azkarraga ha denunciat que el Govern espanyol a més d'incomplir la llei actua des del «revengisme» en referència a les decisió de no permetre més excarceració per malaltia que la que situa al reclús en les últimes setmanes de vida.

Al final de la marxa, a la qual ha assistit una àmplia representació del grup parlamentari d'EH Bildu en la Càmera de Gasteiz, una abarrotada Plaça dels Furs ha assistit al missatge final que ha estat llegit en euskara i castellà pel periosita Xabier Euzkitze i la professora de la UPV-EHU Estitxu Garai. Interromputs en diverses ocasions pels aplaudiments, Euzkitze i Garai han exigit «als governs de Madrid i París i també als òrgans judicials d'aquests països justícia i humanitat per als presos greument malalts».

«Denunciem al Govern espanyol que fa xantatge i mercadea políticament amb la salut i la vida» de les persones preses, han manifestat, en denunciar «les últimes directrius d'aquest govern, manifestant que solament posarà en llibertat a les i els presos greument malalts si hi ha seguretat que van a morir aviat».

«Han de ser posades en llibertat de manera immediata, no perquè morin, sinó precisament perquè , si és possible, recuperin la salut, tan deteriorada per anys i anys de privació de llibertat».

Han denunciat, així mateix, als qui des de l'àmbit de la política, la comunicació o la justícia… miren cap a un altre costat» i han reclamat a la societat basca «que es mantingui alerta» i «que no permeti que el seu silenci sigui utilitzat com a suport per continuar igual».