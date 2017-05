No Callarem

Més d'una vintena d'artistes al concert per la Llibertat d'Expressió de Badalona

El Parc del Gran Sol de Badalona es convertirà el proper diumenge 21 de maig en el bressol de la campanya No Callarem, que durà a terme la seva primera acció amb un concert al llarg de tot el dia en el qual participaran músics i formacions com Albert Pla, Txarango, Maria Arnal i Marcel Bagés, Ovidi3 + Fermin Muguruza, Maika Makovski o Mishima, entre molts altres.



"No Callarem" neix com resposta social, política i cultural davant les recents persecucions, acusacions i condemnes al músic César Strawberry, al raper Valtonyc, a la tuitera Cassandra, els rapers Ayax y Prok, Elgio o Hassel", diu el seu manifest. El col·lectiu està format per diverses entitats, associacions, artistes i periodistes, entre els quals el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, l'Ateneu de 9 Barris o La Torna.



Completen el cartell d'actuacions A Contra Blues, Babel Sound Sistema, Badalonians Sound, Blood Quartet (membres), Broda Nelson, Che Sudaka, Chundarata, Dance Crasher Sound, F.R.A.C. (Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz), Green Valley, Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, Javier Gallego Carne Cruda, Valtonyc, KOP, Ktulu, Lágrimas De Sangre, Nico Roig, Nytto Dread, Raynald Colom, Seward, Tori Sparks, XEBI SF, Za!, Elgio, Contrabanda FM, Melo et Mejunje, El Pelón y Socio, Paula Bu, Pato Rankin i Dimas.

Per tal de visibilitzar la greu vulneració del dret a la llibertat d'expressió que estem patint, i per defensar a les víctimes, aquest 1r concert solidari ve seguit d'una campanya de recaptació de fons per donar suport als encausats per exercir la seva llibertat d'expressió a travès de Goteo.org.