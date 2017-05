Casamance

Mataró acull la Segona Jornada de reflexió sobre el “procés casamanès”

La Internacional Casamancesa per la Llibertat (ICL), va realitzar ahir, diumenge 14 de maig, la Segona Jornada de Reflexió sobre el “Procès Casamancès” a la seu d’Òminium Cultural del Maresme a Mataró. A la taula rodona hi van participar, entre altres, l’alcalde d’Argentona Eudald Calvo, el doctor en Ciències de la Informació i membre del Moviment de Forces Democràtiques de Casamance (MFDC) Ahmed Apakena Dieme, el periodista i membre de Constituïm Carles Solà, el membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural Maresme Jordi Dou i el coordinador de la sectorial de l’ANC “Immigració per la Independència”, Saoka Kingolo.

Casamance és un territori situat al sud-oest de les fronteres administratives del Senegal i al sud de Gàmbia amb moltes similituds amb Catalunya perquè té un potent moviment polític i social en reclama la independència. L’ICL, treballa per a donar a conèixer la realitat de Casamance a casa nostra i dóna suport al projecte independentista català.

El nostre company, Omar Diatta Max, és un dels organitzadors i promotors d'aquestes trobades. Carme Polvillo, regidora a l'Ajuntament de Mataró, juntament amb altres militants de la CUP va participar a la jornada d'ahir.