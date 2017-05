Llengua

Jordi Taurinyà, fundador del Casal Català del Conflent, premi de Normalització Lingüística de l'ADAC

Jordi Taurinyà rebrà el Premi 2017 de Normalització Lingüística i Cultural, que atribueix cada any l'Ateneu d'Acció Cultural de Girona (ADAC). En la presentació de la seva candidatura l'ADAC definia Jordi Taurinyà com a “fill d'una família catalana i compromesa. El seu pare va ser poeta i batlle de Vallestàvia. Fundador i actual president del Casal Català del Conflent. El casal aplega diferents activitats com la colla castellera Pallagos del Conflent, una colla de diables, els Nyerros del Conflent. En Jordi Taurinyà és un ferm defensor de la cultura i llengua catalana, sempre disposat a organitzar i col·laborar en qualsevol acte o esdeveniment de caire català a les terres del nord, com la Flama del Canigó, la Flama de la Llengua, entre altre iniciatives”.

Jordi Taurinyà havia estat seleccionat per l'ADAC amb tres altres candidats d'arreu dels Països Catalans en la categoria Premi Personal de la 31ena edició d'aquests premis. Durant el mes d'abril l'ADAC havia obert una votació popular (a través de la seva pàgina web i a la parada de l'entitat el dia de Sant Jordi a Girona), i de la qual ha sortit guanyador Jordi Taurinyà.

En les altres categories els guanyadors del premi són: Premi Entitat a La Fal·lera Gironina; Millor article publicat a El Punt Avui durant el 2016 a Xevi Xirgo; millor carta publicada a El Punt Avui durant el 2016 a Edgar d'Andrea. A més enguany els premis de l'ADAC faran un reconeixement a la trajectòria de Teresa Clota, membre de l'IPECC des del 1999, una activa membre del CAOC, al 2002 va rebre el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla per la seva lluita per la docència en català en temps difícils.

L'ADAC és una entitat que té com a objectiu principal la defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Actualment compta amb més de 300 socis. Per assolir aquests objectius l'ADAC està organitzada en diverses seccions, entre les quals actualment destaquen la Comissió de Normalització Lingüística, la secció de muntanyisme i la secció de cicloturisme. Entre les activitats que es fan a l'ADAC hi ha excursions, sopars-tertúlia, xerrades, conferències, històries de viatges, els premis de l'ADAC, campanyes, homenatges, celebracions festives...