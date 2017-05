Poder veïnal

Les entitats veïnals de Barcelona presenten un manifest sobre la regulació de les terrasses

El proper dimarts 23 de maig es presentarà el manifest "Per una regulació de terrasses que preservi l'espai públic com a dret col·lectiu", al Col·legi de Periodistes de Barcelona.



L’objecte d’aquesta convocatòria, segons explica la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), és la presentació als mitjans de comunicació del manifest "Per una regulació de terrasses que preservi l'espai públic com a dret col·lectiu", en què s’expressa el compromís de les entitats veïnals amb la defensa de l’espai públic a la ciutat de Barcelona i s’exhorta al conjunt de grups municipals i a l’equip de Govern per tal que qualsevol acord de modificació de l’ordenança de terrasses prioritzi l’interès general i no el de certs lobbys econòmics que pressionen per privatitzar espais de caràcter col·lectiu en el seu exclusiu benefici.

A la roda de premsa s’informarà del procés de negociació endegat recentment amb l’equip de Govern pel que fa a la modificació de l’ordenança de terrasses i el posicionament dels representants veïnals, així com els contactes amb els diferents grups municipals.

En la nota de premsa de l'FAVB s'exposa que és la primera vegada que aquests objectius s’expressen "a nivell de ciutat i de manera col·lectiva mitjançant un manifest unitari que reivindica un veritable procés participatiu per donar veu a la ciutadania, substituint el tradicional enfocament com a mera negociació bilateral entre l’administració municipal i els empresaris de terrasses."

També recorden que el manifest compta amb el suport de mig centenar d’entitats "tot i caracteritzar-se per dinàmiques diferents, han consensuat un diagnòstic i unes propostes comunes pel que fa a la defensa de l’espai públic, la qual cosa reforça el caràcter plural i alhora representatiu del document."

L’acte comptarà amb les aportacions de veïns i veïnes residents a districtes o zones especialment afectades per la proliferació de terrasses (Ciutat Vella, carrer Blai, plaça d’Osca, Enric Granados...), alhora que es presentaran experiències d’èxit com l’Ordenació singular terrasses de Sagrada Família, recentment aprovada.

A la presentació del manifest s'abordaran també altres problemàtiques relacionades amb l’activitat de les terrasses a l’espai públic, com ara els problemes de mobilitat de les persones amb discapacitat (a càrrec de la Fundació Ecom) o la contaminació acústica (a càrrec de l’Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica).