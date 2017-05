violència masclista

Les dones de l'Esquerra Independentista assenyalen els responsables de la violència masclista i dels feminicidis

El Raval de Barcelona fou escenari del darrer assassinat d'una dona comés als Països Catalans. Justament per aquest motiu, desenes de dones de l'Esquerra Independentista s'han trobat avui al matí en aquest emblemàtic indret. L'objectiu, recordar aquest com tots els assassinats masclistes i continuar amb la campanya "Prou feminicidis", que porta a terme el conjunt de l'Esquerra Independentista. Tant és així que membres d'Arran, Endavant i CUP han participat d'aquesta trobada multitudinària a la Rambla del Raval, tampoc per casualitat a l'alçada del gat de Botero (símbol felí d'autodefensa).

La roda de premsa ha culminat una jornada en la qual més de 40 viles i ciutats del país s'han despertat amb micro-accions als seus carrers. Concretament, fileres de petjades de color vermell (associades en el moviment feminista a un feminicidi). Aquestes petjades al terra apuntaven cap a agents sostenidores de la violència contra les dones. Com ara algunes esglésies, que ataquen el dret de la dona al seu propi cos; franquícies de botigues de roba, que perpetuen la pressió estètica; clíniques estètiques que fomenten falses necessitats i abaixen l'autoestima, discoteques i sales de ball que cosifiquen la dona i la presenten com un mer reclam sexual; seus del Partit Popular, principal impulsor de les polítiques reaccionàries i masclistes a les institucions de l'Estat espanyol; etc. Les micro-accions han estat coordinades a les xarxes socials sota el lema #Assenyalemlos (on podreu trobar un gran recull d'imatges).

Segons ha explicat Mar Ampurdanès, membre d'Arran, "iniciem ara i des de totes les organitzacions de l'esquerra independentista una dinàmica de treball conjunt amb l'objectiu de denunciar els feminicidis i combatre'n les causes". I ha afegit: "O si més no, afegir-hi el nostre granet de sorra a aquesta lluita que en aquests moments sentim que és la punta de llança del moviment feminista dels Països Catalans i d'arreu del món". Així mateix, l'activista d'Endavant, Laura Borràs, ha apuntat que "els feminicidis són la part més visible de les violències que patim les dones, la punta de l’iceberg d’un sistema de violència invisibilitzat. Una violència que considerem estructural i funcional al sistema capitalista-patriarcal, és a dir que no es tracta pas d'una xacra social o tara del sistema, sinó que les seves arrels són profundes i és fruit d’un sistema ideològic que actua en els plànols material i simbòlic, que són els que cal identificar i desmantellar". Per tant, ha conclòs: "És per això que volem assenyalar tots els responsables i sostenidors d’aquest patriarcat capitalista".

Així mateix, la regidora de la CUP a Barcelona, Maria Rovira, ha explicat que només l'any passat 2016 hi va haver 36 feminicidis als Països Catalans. "No els podem tractar com delictes aïllats. Us imagineu què hagués passat si el 2016 haguessin estat assassinats 36 aficionats a futbol pel simple fet de ser aficionats al futbol?".

La campanya contra els feminicidis continuarà centrada en la denúncia de la cosificació de la dona i les agressions comeses en l'oci nocturn per, després de l'estiu visibilitzar la violència en l'educació com la violència institucional.