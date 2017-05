Moviment veïnal

Les dones de Barcelona es donen cita en un fòrum veïnal el 5 i 6 de maig

El Fòrum veïnal, organitza la FAVB amb la col·laboració de diverses entitats ciutadanes, va dirigit a les dones (i també als homes) del moviment veïnal i dels altres moviments socials.

El dia a dia de les activistes es veu travessat de manera continuada de situacions marcades per la condició de gènere. Donat que no hi ha espais de reflexió (pràcticament ja no existeixen les vocalies de dones que complien aquesta funció) hem cregut que aquestes jornades poden servir per compartir neguits i vivències.

Des del bressol fins a la vellesa, constatem la feminització creixent de la pobresa. Una injusta realitat que contrasta amb les innombrables aportacions que fan les dones en tots els àmbits de la vida de la ciutat.

El moviment veïnal vol alertar la ciutadania davant les amenaces que pesen sobre els drets de les dones i sobre les seves condicions de vida, que han derivat els costos de la crisi cap a les dones, agreujant les desigualtats.

Cada cop més, la integritat de les dones, el dret al propi cos, són qüestionats. Més encara: el cos de les dones esdevé camp de batalla i mercaderia.

Necessitem unes polítiques públiques que afavoreixin l’accés a un treball digne, que donin opcions a les joves per construir les seves vides… I necessitem construir alternatives i xarxes de solidaritat des dels nostres barris per avançar en la igualtat i combatre totes les violències.