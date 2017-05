Moviment veïnal

Les dones de Barcelona creen un espai actiu per promoure la igualtat als barris

Les dones de Barcelona creen un espai actiu per promoure la igualtat als barris

El 5 i 6 de maig el Centre Cultural Teresa Pàmies de l'Eixample ha acollit el Fòrum Veïnal de Dones de Barcelona que, sota el lema “els barris amb ulls de dona”, ha comptat amb la presència d'un centenar de veïnes i representants de diverses entitats i institucions.

Organitzat per la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns (FAVB), en col·laboració amb una desena d'entitats ciutadanes, la trobada s'ha desenvolupat a l'entorn de quatre grans eixos temàtics, relacionats amb la cura del cos, del barri i de la ciutat, i sobre l'economia de la vida.

L'objectiu principal del fòrum ha estat donar impuls a una xarxa de treball activa i transversal en què el moviment veïnal i d'altres moviments socials puguin treballar plegats per avançar en la lluita per la igualtat de gènere, contra les violències sexistes o la feminització de la pobresa. Així com promoure un espai de reflexió permanent, en clau femenina, als barris i a la ciutat.

Tot inspirant-se en la interessant aportació històrica de les vocalies de dones dels anys 70, el fòrum pretén estimular el pes de la perspectiva femenina en el treball de les entitats veïnals federades i a la pròpia Favb, a la vegada que conèixer, compartir i donar aixopluc a les moltes iniciatives que les dones estan portant a terme a la nostra ciutat.

La trobada ha acabat amb un record emocionat de l'escriptora i lliutadora Teresa Pàmies, que dóna nom a l'espai cultural que ha acollit el fòrum (les veïnes de l'Eixample ha recordat la reivindicació perquè sigue tot el centre cívic el que porti el seu nom).