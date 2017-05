Sàhara

La sahariana Hamadi Naciri, en estat de coma després de 13 dies en vaga de fam

El passat dissabte 30 d'abril Hamadi Naciri va entrar en coma després de 13 dies de vaga de fam i va ser ingressada a urgències de l'hospital de Smara.

Juntament amb Gabal Jouda aquesta sahariana va iniciar una vaga de fam oberta el passat el 17 d'abril, davant l'edifici de l'administració de Smara, en protesta contra les represàlies arbitràries que han patit a causa del seu activistme pels drets de la població sahariana i en contra de la política d'apartheid promoguda pel règim d'ocupació marroquina.

Les dues activistes han dut a terme aquesta acció per alertar els mitjans de comunicació dels problemes diaris de supervivència de la població sahariana.

Naciri reclama la transferència de lloc de treball, d'acord amb la llei, al seu poble natal o com a mínim a una ciutat sahariana. Va ser traslladada a 1200 quilòmetres, a Khouribga (el Marroc), fora del territori sahrià. Es tracta d'una estratègia per d'evitar les seves activitats polítiques i també dificultar la seva vida a nivell econòmic i social. Per altra banda Jouda, que va iniciar també la vaga de fam, i que té vuit fills, exigeix el restabliment del seu salari social mensual, que li va ser retirat fa quatre mesos després de la seva participació en una protesta per l'autodeterminació del Sàhara Occidental.

Hamadi Naciri, President d'Organització Freedom Sun per a la protecció de defensors de drets humans sahrauís i Gabbal Jouda, membre fundadora d'aquesta organització, reclamen el respecte dels seus drets socials i econòmics que els són negats pel règim d'ocupació i apartheid marroquina.