Animalista

La Plataforma «No al Dofinari» explicarà al Parlament el turment que suposa pels animals els circs sedentaris

La Plataforma «No al Dofinari» en la qual participa Ecologistes en Acció, aconsegueix la unitat parlamentària i convocarà compareixença per explicar el turment que suposa pels animals els circs sedentaris a Catalunya i les bonances de la seva prohibició.

Els animalistes fa temps que van abandonar la via política municipal degut a la negació de diàleg per part de Josep Poblet i el seu equip de govern, sobretot després de la votació perduda en la moció presentada per l’oposició.

Des de fa quasi bé un any la Plataforma ha estat treballant amb membres de la comunitat científica, entitats de defensa dels drets animals i mediambientals, s’ha reunit amb l’alcalde de Palafolls -terme municipal on hi ha l’altre dofinari de Catalunya- i, per últim, amb diputats/des de totes les formacions a fi de tractar aquesta problemàtica. Govern i oposició han ofert la celebració d’una comissió d’experts amb l’objectiu d’ampliar la llei 2/2008 i deixar de permetre aquests circs de temporada estival, tot refugiant els dofins i lleons marins en centres de recuperació, rehabilitació i possible alliberament a mar obert.

Així doncs, a instàncies de la Plataforma, els diputats van demanar una compareixença de veterinàries especialistes en mamífers marins a la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat el proppassat 4 de maig. La seva celebració i l’interès mostrat per tots els grups fa pensar en l’avenir d’una abolició durant els propers mesos, tot i que no s’arribarà a temps per poder alliberar del captiveri i l’esclavatge als dofins i els lleons marins de l’Aquopolis i Marineland durant aquest estiu.

I aquest diumenge, acció reivindicativa internacional a favor de l’alliberament dels mamífers marins de l’Aquopolis de Vila-seca.

La Plataforma No al Dofinari realitzarà, per segon any consecutiu, l’acte simultani internacional « Empty the Tanks » (Buida els Dipòsits) de protesta contra el captiveri i explotació de mamífers marins en espectacles aquàtics. Serà aquest diumenge a les 12.30h davant la porta d’accés al parc. Els animalistes no descarten tornar, per quart any consecutiu, a la protesta dominical que ha caracteritzat la seva campanya.