JUDICIALITZAR L'ENSENYAMENT

La PDaD considera que la suspensió del Decret de Plurilingüisme és un «nou atac al poble valencià i als drets lingüístics»

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim , ha manifestat el seu descontent per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de suspendre cautelarment el Decret de Plurilingüisme de la Conselleria d'Educació, Cultura i Investigació. L'entitat considera que la decisió de l'òrgan judicial és un «nou atac al poble valencià i als drets lingüístics», a més de «judicialitzar una reforma educativa que compta amb el consens» de la comunitat educativa. Decidim considera que el Decret de Plurilingüisme «garanteix l'aprenentatge de les tres llengües» en qüestió -valencià, castellà i anglès- i que permet «adaptar» el model educatiu a les «necessitats i realitats de cada comarca» del territori.

L'entitat afirma que la decisió de suspendre el decret forma part d'una «estratègia planificada amb l'objectiu d'aturar les iniciatives que tracten de dignificar la llengua». Tanmateix, Decidim critica que el tribunal es pronuncie «en un moment on els centres ja estan preparant el proper curs lectiu, en plena campanya d'inscripció escolar». Per a la plataforma, la iniciativa judicial impulsada pel Partit Popular de la Diputació d'Alacant té com a objectiu «dividir i enfrontar els valencianoparlants i els castellanoparlants» en el model escolar. «La normativa pren les bases del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC), que reforça la idea del multilingüisme com a bé comú», recorda l'entitat.