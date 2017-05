Festa popular i reivindicativa

La PDaD amb les Balconades 2017 al barri de Russafa de València

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (Decidim) ha fet una crida a participar a les Balconades 2017 al barri de Russafa de la ciutat de València. Agarrant com a referència un objecte tan entranyable com el molinet de vent es vol escampar cap a la nostra ciutat aires de reflexió envers quatre eixos temàtics: els Drets Humans, la participació ciutadana, l’Ecologia, i la Globalització. L’esdeveniment s’inaugurarà el dijous 25 de maig a les 20.00 hores en el Parc Manuel Granero i conclourà l’11 de juny.

Amb la participació del veïnat del barri que ofereixen els seus balcons i diferents associacions i col·lectius, diversos artistes han donat la seua visió particular en relació al moviment que representen. En el cas de Decidim es presenta una imatge que pretén ser una simbiosi entre el personatge Morfeu de la Pel·lícula “Matrix” i la divinitat Xiva de la Trimurti hinduista per a crear un nou personatge que ofereix el DRET A DECIDIR.

En una escena de “Matrix” Morfeu li diu a Neo: “Si prens la pastilla blava… Final de la història. Despertaràs al teu llit i creuràs allò que vulgues creure’t. Si prens la roja et quedaràs en el país de les meravelles. Recorda: Allò que t’oferisc és la veritat. Res més.”. D’altra banda, Xiva representa l’aspecte destructor necessari per a la posterior regeneració. Aquesta divinitat és acompanyada per Brama (divinitat creadora) i Vixnú ( el preservador).

Els organitzadors Jarit Associació Civil a través de Russafa Cultura Viva ens ofereixen també la possibilitat de concertar visites guiades en set idiomes i així poder gaudir millor de les propostes dels més de 60 artistes i moviments socials participants.

Per a més informació podeu anar a la pàgina web russafaculturaviva.org a més del twitter @Jarit_ac o el facebook https://www.facebook.com/events/461098094282291/