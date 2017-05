La parella detinguda pel cas del guàrdia urbà calcinat va ser investigada per la mort d'un manter a Montjuïc

El 9 d'agost de 2014 un venedor ambulant va morir a la muntanya de Montjuïc. Els fets van passar molt desapercebuts: un breu en pàgines interiors a la majoria de mitjans de comunicació. Eren quarts de dotze del matí i, segons la versió oficial, una parella d'agents de la Unitat de Suport Diürn de la Guàrdia Urbana va detectar un grup de venedors ambulants entre el restaurant Miramar i el Parc de Bombers de Montjuïc. Es va iniciar una persecució i, el manter –d'origen paquistanès– s'hauria encarat amb ells i, segons la versió proporcionada pels policies, hauria ferit la cama d'una agent amb una arma blanca. Tot seguit el manter va fugir i va saltar "voluntàriament" per un penya-segat de trenta metres d'alçada. Va quedar ferit molt greu i va morir poc després d'ingressar a l'Hospital del Mar. La parella de policies involucrats en l'incident eren Rosa Peral i Alberto López, detinguts el passat dissabte per l'assassinat del guàrdia urbà trobat calcinat en el maleter del seu vehicle al pantà de Foix ara fa deu dies.

En tractar-se d'una mort en estranyes circumstàncies els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació, però l'expedient es va arxivar sense cap acusació contra els policies. "La investigació s'ha iniciat perquè la mort no ha estat natural ni biològica, se segueix el mateix procediment que en casos similars. No s'informarà fins que es conclogui l'informe", van assegurar des de la policia catalana en el seu moment. Fonts de la Guàrdia Urbana van fer servir la paraula "apunyalament" per descriure les ferides de l'agent, malgrat que va ser atesa pels serveis sanitaris i donada d'alta el mateix dia. El punt exacte on el manter es va precipitar és un camí de terra molt estret. Cap càmera de videovigilància va enregistrar la caiguda i els únics testimonis dels fets van ser els policies que hi van actuar.

Un portaveu dels venedors ambulants, consultat per la Directa, va explicar a mitjans del mes d'agost de 2014 que no coneixien la identitat de la víctima, però que durant aquelles setmanes s'havien viscut "persecucions, agressions i situacions de molta tensió" amb la Guàrdia Urbana al centre de Barcelona. Dos mesos més tard, un venedor ambulant va caure a les vies del metro i va quedar ferit, també mentre fugia d'una batuda policial. Aquest segon incident no va ser informat pel servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona.