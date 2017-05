eleccions sindicals

La Intersindical-CSC guanya les eleccions sindicals a la UPF

La Intersindical-CSC guanya les eleccions sindicals celebrades a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) tot obtenint 22 representants electes i incrementant-ne en 2 el nombre respecte els anteriors comicis.

La Intersindical-CSC ha obtingut majoria absoluta a la Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) amb 6 delegats electes. Així mateix, el sindicat independentista també ha consolidat majoria absoluta de la Junta de Personal Administratiu i de Serveis (JPAS) amb 7 representants electes.

Al comitè d'empresa de Personal Docent i Investigador (PDI-L) la Intersindical-CSC ha obtingut 9 delegats electes.

El programa de la Intersindical-CSC recull tot un seguit de mesures que se sintetitzen en el lema central de campanya: "Universitat (Re)Pública , catalana, crítica, feminista i de qualitat!"

Des de la Secció sindical de la Intersindical-CSC a la UPF s'agraeix el suport rebut i es referma el compromís per treballar en la defensa dels drets laborals del conjunt de la plantilla, posar especial èmfasi en la igualtat de gènere , la recuperació de salaris i la millora general de les condicions laborals. Així mateix es fa una aposta oberta per la construcció de la república Catalana Independent de caràcter social reclamada per una importantíssima part de la ciutadania d'aquest país.

I en aquesta República Catalana que volem crear, l'ensenyament ha de tenir un paper cabdal per a formar persones amb esperit crític, ciutadans amb compromís social i implicats en la participació democràtica a totes les instàncies que afecten la vida quotidiana de les persones que composen el nostre país.