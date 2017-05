lluita institucional

La CUP Tarragona denuncia que l’Institut Municipal de Serveis Socials està treballant sota mínims

La CUP de Tarragona denuncia que l’Ajuntament de Tarragona té l’Institut Municipal de Serveis Socials «sota mínims» per manca de personal d’atenció primària i administratiu. En la darrera sessió del Consell Rector els representants del govern municipal van aprovar el pagament de gairebé 50.000 € per uns serveis que es duen a terme fora de contracte.

El grup municipal anticapitalista planteja la necessitat de contractar sis persones

En el Consell Rector de l’ens, celebrat el passat divendres, la regidora Laia Estrada va preguntar sobre la integració de l’organisme en l’estructura municipal, un any i mig després d’acordar la funcionarització dels treballadors. Estrada recorda que això havia de servir per ampliar l’estructura administrativa de l’IMSS i, en aquest sentit, assegura que «no ha servit per a res». A hores d’ara, segons la formació anticapitalista, l’IMSST segueix mancat d’estructura administrativa i a més cal cobrir sis baixes per malaltia de professionals d’atenció primària: tres treballadors socials, dos ordenances i un educador.

Divendres Estrada va preguntar si s’havia dut a terme una correcta integració dels dos departaments de personal, el de l’IMSS i el de l’Ajuntament, i el govern «va respondre que sí». Les informacions que té la CUP són que no s’està pagant el Fons Social, les antiguitats endarrerides, ni les quantitats cobrades de menys per reduccions de jornada per maternitat. Pel que fa als llocs de treball, la regidora Laia Estrada denuncia que «no s’estan cobrint sis baixes per malaltia i això exposa els equips professionals a un major estrès, ja que han de satisfer una demanda cada vegada major amb menys efectius». Presentats aquests dubtes, el govern ha emplaçat la CUP ha fer aquestes preguntes al departament de recursos humans de l’Ajuntament, però la formació anticapitalista assegura que ho plantejaran al proper ple ja que consideren que «responsabilitzar els professionals de recursos humans, que estan saturadíssims, és totalment covard, qui ha de donar explicacions a l’oposició és el govern».

Auditoria de l’any 2013

L’empresa CADMO va realitzar l’any 2013 una auditoria que posava de manifest la necessitat d’ampliar l’estructura administrativa de l’IMSS. La situació després de l’absorció anunciada el novembre de 2015 per part de l’Ajuntament i la funcionarització dels treballadors «no ha canviat gaire», diu Laia Estrada, ja que «s’han limitat a la integració del departament de personal, no s’han traspassat ni administració ni comptabilitat i l’IMSS segueix tenint una estructura administrativa molt dèbil». Això hauria provocat que aquest 2017 es proposi l’aprovació del pagament de despeses sense procediment adequat, pels serveis de monitoratge a l’IMSS, per un valor de 49.237,29 euros. El contracte de l’empresa que va fer els treballs finalitzava l’octubre de 2015, però fins al gener de 2017 no va sortir el nou contracte a licitació.

Estrada afirma que «l’IMSS és un servei essencial i com a tal s’ha de poder incrementar el seu personal, de la mateixa manera que s’incrementa el servei de la Guàrdia Urbana». En aquest sentit destaca que «sense estructura administrativa no hi pot haver atenció primària».